В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE X-Cross 8, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

«Автозавод Санкт-Петербург» 14 ноября объявил о старте продаж в России полноприводного кроссовера XCITE X-Cross 8. Автомобиль предлагается в трех комплектациях: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD, с начальной ценой от 2,995 млн рублей.

XCITE X-Cross 8 оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 л, мощностью 150 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатой трансмиссией. Разгон до 100 км/час занимает от 8,9 до 10,5 секунд в зависимости от комплектации. Автомобиль может развивать скорость до 195 км/ч, расходуя на 100 км от 7,5 л топлива.

Полноразмерный кроссовер длиной 4 740 мм, 1 860 мм в ширину и высотой 1 705 мм, с дорожным просветом в 190 мм. Автомобиль рассчитан на 7 мест, а при сложенных сиденьях второго ряда объем багажника достигает 2 101 л.

Базовая комплектация Enjoy включает два дисплея диагональю 12,3 дюйма, зимний пакет с обогревом, двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники и множество других функций. В комплектации Enjoy 4WD доступны дополнительные удобства, включая беспроводную зарядку и обогрев второго ряда сидений.

Кроссовер собирают на бывшем заводе NIssan в Петербурге. После того, как японский концерн покинул Россию, завод перешел под управление АВТОВАЗа, который планировал наладить выпуск автомобилей в сотрудничестве с китайской компанией FAW. Однако после введения санкций китайский концерн свое партнёрство прекратил. В результате площадка продолжила свою работу в качестве независимого предприятия «Автозавод Санкт-Петербург». Первой моделью, выпущенной на этом заводе, стал X-Cross 7.