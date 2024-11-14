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Авто Бизнес В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE X-Cross 8, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE X-Cross 8, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

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43 комментария

«Автозавод Санкт-Петербург» 14 ноября объявил о старте продаж в России полноприводного кроссовера XCITE X-Cross 8. Автомобиль предлагается в трех комплектациях: Enjoy, Enjoy 4WD и Techno 4WD, с начальной ценой от 2,995  млн рублей.

XCITE X-Cross 8 оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 л, мощностью 150 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатой трансмиссией. Разгон до 100 км/час занимает от 8,9 до 10,5 секунд в зависимости от комплектации. Автомобиль может развивать скорость до 195 км/ч, расходуя на 100 км от 7,5 л топлива.

Полноразмерный кроссовер длиной 4 740 мм, 1 860 мм в ширину и высотой 1 705 мм, с дорожным просветом в 190 мм. Автомобиль рассчитан на 7 мест, а при сложенных сиденьях второго ряда объем багажника достигает 2 101 л.

Базовая комплектация Enjoy включает два дисплея диагональю 12,3 дюйма, зимний пакет с обогревом, двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники и множество других функций. В комплектации Enjoy 4WD доступны дополнительные удобства, включая беспроводную зарядку и обогрев второго ряда сидений.

Топовая версия Techno 4WD предлагает панорамную крышу, многоцветную подсветку, вентиляцию сидений и различные системы безопасности, включая 6 подушек безопасности и электронные ассистенты.

Пока что автомобиль доступен в 5 металлизированных цветах — белом, серебристом, сером, синем и черном. В дальнейшем планируется цветовую гамму расширить.

Кроссовер собирают на бывшем заводе NIssan в Петербурге. После того, как японский концерн покинул Россию, завод перешел под управление АВТОВАЗа, который планировал наладить выпуск автомобилей в сотрудничестве с китайской компанией FAW. Однако после введения санкций китайский концерн свое партнёрство прекратил. В результате площадка продолжила свою работу в качестве независимого предприятия «Автозавод Санкт-Петербург». Первой моделью, выпущенной на этом заводе, стал X-Cross 7.

О запуске в производство новой модели XCITE X-Cross 8 автозавод объявил 31 октября.

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Комментарии
45
V78
1 час
Это прорыв. Поделки со стартовой ценой 3 ляма. Зарплаты относительно стоимости товаров и услуг уменьшились, кредиты по 27% годовых. Это брать в ипотеку на 20 лет? Так она прослужит дай бог 5))))
Андрей_спб
1 час
Та же машина, но с оригинальным шильдиком - Chery Tiggo 8 Pro стоит от 2 620 000,00
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