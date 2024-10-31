«Автозавод Санкт-Петербург» объявил о запуске производства новой модели — кроссовера X-Cross 8

«Автозавод Санкт-Петербург» начал выпуск новой модели — кроссовера X-Cross 8. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе предприятия.
X-Cross 8 — 7-местный семейный кроссовер с 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л. с., 7-ступенчатой трансмиссией, полным приводом и независимой подвеской. При габаритах 4740 х 1860 х 1705 мм автомобиль обладает высоким клиренсом 190 мм.
Модель представлена в шести металлизированных оттенках: серебристом, сером, белом, черном, зеленом и синем. В качестве опций доступны панорамная крыша и многоцветная интерьерная подсветка. Объем багажника X-Cross 8 в 7-местном варианте составляет 193 л., а при сложенных сидениях его вместимость может быть увеличена до 2101 л. В базовой версии представлен «зимний пакет», в который входят подогрев руля, форсунок и лобового стекла, первого и второго ряда сидений.
Генеральный директор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов сообщил, что предприятие уже начинает отгрузки новой модели в дилерскую сеть. Но о старте продаж будет объявлено дополнительно.
Производство ведется на бывшем заводе Nissan. После решения японского концерна уйти из России завод в Петербурге перешел под управление АВТОВАЗа, который собирался выпускать там автомобили в партнерстве с китайской FAW, но после попадания под санкции концерн из Поднебесной прекратил сотрудничество. Сама площадка продолжила независимое существование как «Автозавод Санкт-Петербург». Первой моделью стал X-Cross 7.
Ранее сообщалось, что продажи X-Cross 8 могут начаться 24 октября, но потом дилеры получили письма с «открытой датой». Как и X-Cross 7, новинку выпускают в сотрудничестве с восточным партнером, название которого не раскрывается. Сумма вложений в запуск производства оценивалась в 4,5 млрд рублей. Для ее сборки на предприятии планировали создать около 500 новых рабочих мест.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.