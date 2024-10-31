«Автозавод Санкт-Петербург» объявил о запуске производства новой модели — кроссовера X-Cross 8

Модель представлена в шести металлизированных оттенках: серебристом, сером, белом, черном, зеленом и синем. В качестве опций доступны панорамная крыша и многоцветная интерьерная подсветка. Объем багажника X-Cross 8 в 7-местном варианте составляет 193 л., а при сложенных сидениях его вместимость может быть увеличена до 2101 л. В базовой версии представлен «зимний пакет», в который входят подогрев руля, форсунок и лобового стекла, первого и второго ряда сидений.

Генеральный директор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов сообщил, что предприятие уже начинает отгрузки новой модели в дилерскую сеть. Но о старте продаж будет объявлено дополнительно.

Производство ведется на бывшем заводе Nissan. После решения японского концерна уйти из России завод в Петербурге перешел под управление АВТОВАЗа, который собирался выпускать там автомобили в партнерстве с китайской FAW, но после попадания под санкции концерн из Поднебесной прекратил сотрудничество . Сама площадка продолжила независимое существование как «Автозавод Санкт-Петербург». Первой моделью стал X-Cross 7 .

Ранее сообщалось, что продажи X-Cross 8 могут начаться 24 октября, но потом дилеры получили письма с «открытой датой». Как и X-Cross 7, новинку выпускают в сотрудничестве с восточным партнером, название которого не раскрывается. Сумма вложений в запуск производства оценивалась в 4,5 млрд рублей. Для ее сборки на предприятии планировали создать около 500 новых рабочих мест.