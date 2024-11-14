«Бред». Концертный директор Пугачевой опровергла слухи о сорванных корпоративах в России

В телеграм-каналах реанимировали слухи о возобновлении выступлений Аллы Пугачевой в России — на сей раз артистка якобы сорвала два корпоратива из-за опасений слива видео с мероприятия, шумихи в прессе и отказа музыкантов выступать с ней на одной сцене. В разговоре с «Фонтанкой» концертный директор народной артистки СССР опровергла это сообщение.

В августе тот же телеграм-канал писал, что в конце месяца Алла Пугачева собирается приехать в Россию и рассмотреть площадки для будущего концерта. Ни приезд примадонны, ни ее концерт с тех пор так и не состоялся. Сама певица на просьбу выступить говорила, что «пока где-то что-то стреляет — птицы молчат».