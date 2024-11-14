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Афиша Plus Общество «Бред». Концертный директор Пугачевой опровергла слухи о сорванных корпоративах в России

«Бред». Концертный директор Пугачевой опровергла слухи о сорванных корпоративах в России

4 711
27 комментариев

В телеграм-каналах реанимировали слухи о возобновлении выступлений Аллы Пугачевой в России — на сей раз артистка якобы сорвала два корпоратива из-за опасений слива видео с мероприятия, шумихи в прессе и отказа музыкантов выступать с ней на одной сцене. В разговоре с «Фонтанкой» концертный директор народной артистки СССР опровергла это сообщение.

«Всё бред», — заявила Елена Чурпакова на вопрос корреспондента, является ли что-то из написанного правдой.

В августе тот же телеграм-канал писал, что в конце месяца Алла Пугачева собирается приехать в Россию и рассмотреть площадки для будущего концерта. Ни приезд примадонны, ни ее концерт с тех пор так и не состоялся. Сама певица на просьбу выступить говорила, что «пока где-то что-то стреляет — птицы молчат».

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Комментарии
27
280942199
47 минут
Когда уймётся? О душе давно пора думать, а не о концертах под "фанеру" (голоса давно же нет)! И внешние данные старушки на сцене уже, мягко говоря, смущают зрителей. Да, была яркая, сильная певица, но это — позавчерашний день.
Zet
1 час
в ухе стреляет у старушки...
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