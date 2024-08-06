«Алла Борисовна, возвращайтесь». Стало известно, приедет ли Пугачева с сольным концертом в Россию

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В соцсетях активно распространяется информация о том, что певица Алла Пугачева якобы собирается дать в России большой сольный концерт. По данным ряда телеграм-каналов, примадонна будто бы должна приехать в страну и рассмотреть площадки для будущего выступления. «Фонтанка» попробовала узнать, надо ли готовиться к драке за билеты или это очередной вброс.



Концертный директор артистки Елена Чупракова в разговоре с нашим корреспондентом сообщила, что информация о якобы приезде Пугачевой в Россию и ее концерте на Родине — «неправда».

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

Кроме того, как писали СМИ, Пугачева якобы должна была приехать в Россию в конце августа, и помимо концерта, хотела попытаться «решить вопрос» со статусом своего мужа-иноагента Максима Галкина*.



В своих соцсетях Галкин 6 августа прокомментировал слухи о планах жены. «Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто продюсер?» — написал Галкин. Также шоумен уточнил, что не понимает, «почему отстаивание правды в судах <...> воспринимается как желание продолжить работу в России».

Балерина Анастасия Волочкова, судя по всему, отреагировав на сообщения о «концерте» Пугачевой в России, выложила в своих соцсетях фотографию с певицей, подписав ее: «Алла Борисовна, возвращайтесь! На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе».



Сама Алла Пугачева неделю назад ответила на просьбу выйти на сцену. «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого... Я никак не могу преодолеть этот барьер», — сказала певица. «Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — отметила примадонна.

*Признан в России иностранным агентом.

