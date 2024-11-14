Проливные дожди снова обрушились на Испанию. Школы закрыли, людей эвакуируют

На Испанию вновь обрушились проливные дожди. На востоке и юге страны объявили «желтый» уровень опасности, в округе Валенсия — «красный», пишет 13 ноября The Guardian.
В провинции Гранада закрылись школы, людей переводят на удаленную работу. Более 3 тысяч человек, проживающих вдоль реки Гуадальорсе близ Малаги, эвакуированы. Также между Малагой и Мадридом остановили движение поездов.
Национальной метеорологической службы Испании (AEMET) предупредила местных жителей о чрезвычайной опасности. Также организация отметила, что в округе Валенсии в течение четырех или пяти часов может выпасть 180 литров воды на квадратный метр.
По последним данным, в результате наводнения в Испании, которое началось 29 октября, погибло более 220 человек. Для помощи жителям Валенсии власти Испании отправили в пострадавший регион больше тысячи солдат. Также в округе до сих пор работают волонтеры. Разрушительные последствия наводнения пока не устранены.
О том, как местные жители пережили непогоду и столкнулись один на один со стихией, можно прочитать в нашем материале.
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