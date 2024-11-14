Трамп назвал кандидатов на пост директора национальной разведки и главы Минюста США

Избранный на прошлой неделе 47-й президент США Дональд Трамп определился с будущим директором национальной разведки страны. На этот пост он выдвинул бывшего конгрессмена, ветерана Иракской войны Тулси Габбард, сообщает 13 ноября CNN.

«Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободу всех американцев. Как бывший кандидат на пост президента от Демократической партии, она пользуется широкой поддержкой в обеих партиях — теперь она гордый республиканец!» — сказал Трамп в заявлении о выборе Габбард.

43-летняя Габбард выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году, но в итоге поддержала Джозефа Байдена. Будучи членом Демократической партии, она покинула ее в 2022 году. Спустя два года политик вступила в ряды республиканцев. Почти всю свою жизнь Габбард посвятила службе в армии, имеет звание подполковника.

Политик поддерживает антивоенную позицию и выступает против вмешательства США во внутренние дела других стран. К тому же она является сторонницей легализации абортов и однополых браков.

Кроме того, 13 ноября стало известно, что на должность генерального прокурора США Трамп выбрал республиканца Мэтта Гетца.

«Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в Министерстве юстиции», — сообщил Трамп на платформе Truth Social, пишет CNN.

Мэтт Гетц является членом Палаты представителей США от Флориды. Был одним из тех, кто проголосовал за выдвижение кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию мира. В 2021 году он выступил против второго импичмента Дональда Трампа.