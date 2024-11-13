Минпромторг расширил список автомобилей, рекомендованных для госслужащих

Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, которые рекомендованы для использования государственными и муниципальными служащими. Теперь чиновникам предлагается ездить на LADA Aura и XCITE X-Cross 8.

Как сообщает пресс-служба ведомства 13 ноября, в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером. Сейчас в списке числятся 14 брендов и более 40 моделей. Среди них — LADA (Granta, Niva Legend, Niva Travel, Vesta SW Cross, Vesta, Largus), Haval (M6, DARGO, H9, JOLION, F7/F7x), AURUS (KOMENDANT, SENAT), ГАЗ («ГАЗель NN», «ГАЗель NEXT», «Соболь», «Соболь NN»).

Напомним, что в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил о том, что все чиновники должны пользоваться продукцией российского автопрома. «Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — сказал Путин.

Спустя два месяца после слов президента Минпромторг составил список машин, на которые рекомендовано пересесть госслужащим. Тогда в перечне было только шесть локализованных в РФ марок и более 20 моделей. Затем список постепенно расширялся.