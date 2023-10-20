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    Список машин для чиновников от Минпромторга. Какую вы бы взяли себе?

    1967
    12 комментариев

    Минпромторг составил список машин, на которые рекомендовано пересесть госслужащим. Это модели шести локализованных в РФ марок. Таким образом министерство исполняет президентские поручения о приоритетном использовании чиновниками российских легковых автомобилей.

    В перечень входят шесть брендов и более 20 моделей, которые, как говорится в сообщении Минпромторга, «способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц»:

    • Aurus: (Senat, Komendant),
    • Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),
    • УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),
    • «Москвич» (3, 3е, 6, выпускается на базе китайского JAC),
    • Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, производство локализовано в Тульской области),
    • электромобили Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, выпускаются липецким «Моторинвестом» с использованием технологий китайского Dongfeng).

    «Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — говорится в сообщении.

    Какую из этих марок выбрали бы вы?

    Автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, которые наладили локальное производство в рамках специнвестконтрактов (СПИК), предполагающих повышение локализации. Допускается закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году — не менее 3200 баллов) — по особому разрешению.

    Соответствующее поручение президент Путин дал по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в начале августа, напоминает «Интерфакс». Тогда он выразил мнение, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».

    «Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо — все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — заявил Путин.

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    Комментарии 12

    Гость20 Окт 2023 в 10:37
    На велосипеды всех этих избранников или пешком пусть со всеми ходят
    +0−0
    Эд Хэммет20 Окт 2023 в 10:37
    Выбор среди автохлама предлагается. Впрочем, лучшего наши чиновники пока не заслужили.
    +0−0
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