Список машин для чиновников от Минпромторга. Какую вы бы взяли себе?

Минпромторг составил список машин, на которые рекомендовано пересесть госслужащим. Это модели шести локализованных в РФ марок. Таким образом министерство исполняет президентские поручения о приоритетном использовании чиновниками российских легковых автомобилей.
В перечень входят шесть брендов и более 20 моделей, которые, как говорится в сообщении Минпромторга, «способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц»:
- Aurus: (Senat, Komendant),
- Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),
- УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),
- «Москвич» (3, 3е, 6, выпускается на базе китайского JAC),
- Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, производство локализовано в Тульской области),
- электромобили Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, выпускаются липецким «Моторинвестом» с использованием технологий китайского Dongfeng).
«Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», — говорится в сообщении.
Какую из этих марок выбрали бы вы?
Автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, которые наладили локальное производство в рамках специнвестконтрактов (СПИК), предполагающих повышение локализации. Допускается закупка автомобилей с локализацией ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году — не менее 3200 баллов) — по особому разрешению.
Соответствующее поручение президент Путин дал по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в начале августа, напоминает «Интерфакс». Тогда он выразил мнение, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».
«Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо — все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — заявил Путин.