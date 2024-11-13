«Мосфильм» передал военным советские танки со своей военно-технической базы

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября рассказал о помощи, которую студия оказала военным России. Так, в 2024 году «Мосфильм» передал 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов направлены «для нужд СВО». Годом ранее киностудия отдала советскую технику.

«Кстати, в 2023 году мы передали Вооружённым силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе, — рассказал Шахназаров Путину. — Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины».

«Гордимся „Мосфильмом“», — ответил президент.

Советский средний танк Т-55 производился с 1958-го по 1979 год, их было выпущено свыше 20 тысяч штук, и они состояли и состоят на вооружении в ряде государств, был выпущен ряд их модификаций. За малую стоимость модернизации и запасных частей, а также простоту эксплуатации их назвали «танковым автоматом Калашникова». Плавающий танк ПТ-76 производился с 1951-го по 1967 год и также неоднократно модернизировался и поставлялся на экспорт.