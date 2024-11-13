Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 764мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Кино «Мосфильм» передал военным советские танки со своей военно-технической базы

«Мосфильм» передал военным советские танки со своей военно-технической базы

7 872
56 комментариев

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября рассказал о помощи, которую студия оказала военным России. Так, в 2024 году «Мосфильм» передал 8 миллионов рублей, из которых 6 миллионов направлены «для нужд СВО». Годом ранее киностудия отдала советскую технику.

«Кстати, в 2023 году мы передали Вооружённым силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе, — рассказал Шахназаров Путину. — Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины».

«Гордимся „Мосфильмом“», — ответил президент.

Советский средний танк Т-55 производился с 1958-го по 1979 год, их было выпущено свыше 20 тысяч штук, и они состояли и состоят на вооружении в ряде государств, был выпущен ряд их модификаций. За малую стоимость модернизации и запасных частей, а также простоту эксплуатации их назвали «танковым автоматом Калашникова». Плавающий танк ПТ-76 производился с 1951-го по 1967 год и также неоднократно модернизировался и поставлялся на экспорт.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Мосфильм Кино
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY66
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
56
Исаак Егорович
2 часа
15+ триллионов на оборонку.....
Панкихой
2 часа
С музеёф и постаментов пусть снимают. КВхи там есть такие ничего даже.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
Новости компаний
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40