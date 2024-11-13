Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 764мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город Движение по Светогорской ГЭС решили не перекрывать. Антитеррористическую безопасность обеспечат иначе

Движение по Светогорской ГЭС решили не перекрывать. Антитеррористическую безопасность обеспечат иначе

3 594
9 комментариев

По итогам заседания оперштаба принято решение сохранить движение автомобилей и пешеходов по Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 13 ноября.

Перекрыть ГЭС в Светогорске, ссылаясь на защиту от терроризма, собирались еще в начале ноября, но местные жители выступили против этого.

«Для обеспечения безопасности ГЭС при въездах на плотины будут организованы пункты досмотра транспортных средств. Оборудование пунктов досмотра профинансирует Ленинградская область из резервного фонда», — рассказал губернатор Дрозденко в своем телеграм-канале.

О том, что Светогорскую ГЭС собирались перекрыть для автомобилей и пешеходов, стало известно из предупреждения местной администрации 25 октября. Сделать это планировали 1 ноября, объясняя это требованиями безопасности и антитеррористической защищенности. 31 октября около двухсот жителей городского поселения собрались у плотины, требуя не перекрывать ее. Люди указывали на то, что ГЭС — единственное соединение двух частей Светогорска, разъединенных рекой. Протяженность объезда составляет порядка 35 километров.

После того как жители выразили свой протест, от перекрытия ГЭС отказались до заседания антитеррористического оперштаба. Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов отмечал, что вопрос о сохранении движения через Светогорскую и Верхне-Свирскую ГЭС изучают и прорабатывают. В среду, 13 ноября, озвучено окончательное решение на этот счет.

Светогорск находится в одном километре от границы с Финляндией. В нем проживают около 13,4 тысячи человек. Верхне-Свирская ГЭС расположена в Подпорожье, примерно в 400 километрах от границы. В городе живут 15,5 тысячи человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Светогорск
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
280893275
2 часа
Трассу Скандинавия надо вообще перекрыть, ибо название не дружественное.
Denis_5e4cccd08a04e
47 минут
Не близко эта ГЭС от города. 400 км - не шутка. И чего жители там ездят?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
Новости компаний
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
Новости компаний
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40