Движение по Светогорской ГЭС решили не перекрывать. Антитеррористическую безопасность обеспечат иначе

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По итогам заседания оперштаба принято решение сохранить движение автомобилей и пешеходов по Светогорской и Верхне-Свирской ГЭС — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 13 ноября.

Перекрыть ГЭС в Светогорске, ссылаясь на защиту от терроризма, собирались еще в начале ноября, но местные жители выступили против этого.

«Для обеспечения безопасности ГЭС при въездах на плотины будут организованы пункты досмотра транспортных средств. Оборудование пунктов досмотра профинансирует Ленинградская область из резервного фонда», — рассказал губернатор Дрозденко в своем телеграм-канале.

О том, что Светогорскую ГЭС собирались перекрыть для автомобилей и пешеходов, стало известно из предупреждения местной администрации 25 октября. Сделать это планировали 1 ноября, объясняя это требованиями безопасности и антитеррористической защищенности. 31 октября около двухсот жителей городского поселения собрались у плотины, требуя не перекрывать ее. Люди указывали на то, что ГЭС — единственное соединение двух частей Светогорска, разъединенных рекой. Протяженность объезда составляет порядка 35 километров.

После того как жители выразили свой протест, от перекрытия ГЭС отказались до заседания антитеррористического оперштаба. Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов отмечал, что вопрос о сохранении движения через Светогорскую и Верхне-Свирскую ГЭС изучают и прорабатывают. В среду, 13 ноября, озвучено окончательное решение на этот счет.

Светогорск находится в одном километре от границы с Финляндией. В нем проживают около 13,4 тысячи человек. Верхне-Свирская ГЭС расположена в Подпорожье, примерно в 400 километрах от границы. В городе живут 15,5 тысячи человек.