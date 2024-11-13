Путин подписал указ о размерах выплат за ранения на СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий выплаты за ранения, полученные в ходе выполнения специальной военной операции. Размер будет зависеть от тяжести, пишет ТАСС.

Размер единовременной выплаты составляет до 3 млн рублей. Указ вступает в силу со дня подписания.

О пересмотре размеров выплат в зависимости от степени тяжести стало известно в январе 2024 года. Как писал «Ъ», медики и врачи рассказывали, что текущие правила не учитывают степень тяжести ранения.