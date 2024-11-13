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Политика Путин подписал указ о размерах выплат за ранения на СВО

Путин подписал указ о размерах выплат за ранения на СВО

3 673
32 комментария

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий выплаты за ранения, полученные в ходе выполнения специальной военной операции. Размер будет зависеть от тяжести, пишет ТАСС.

Размер единовременной выплаты составляет до 3 млн рублей. Указ вступает в силу со дня подписания.

О пересмотре размеров выплат в зависимости от степени тяжести стало известно в январе 2024 года. Как писал «Ъ», медики и врачи рассказывали, что текущие правила не учитывают степень тяжести ранения.

Единовременная выплата за гибель в ходе СВО составляет 5  млн рублей.

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Комментарии
31
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Нормально так. Всю эту байду, значит, он начал, а как выплаты раненым финансировать - так за счет нас. налогоплательщиков.
NSE
1 час
Сам то умирать не хочет почему то.
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