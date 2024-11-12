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Происшествия Под Лодейным Полем ищут 13-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась

Под Лодейным Полем ищут 13-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась

2 035
2 комментария

Под Лодейным Полем ищут 13-летнюю Викторию Галактионову, которая в понедельник, 11 ноября, ушла в школу и не вернулась. По данным «Фонтанки», на уроках ребенка не было.

Рост девочки — 169 сантиметров, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темные. Была одета в светло-коричневую жилетку, клетчатую рубашку, темно-голубые брюки и кроссовки.

При себе имела темно-коричневую сумку.

Информацию, способную помочь обнаружению Виктории, можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

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Комментарии
2
Ирония Ирония
2 часа
"Под Лодейным полем"... От Лодейного поля до Алёховщины два сапога по карте. Правда, детских, но два!
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