Под Лодейным Полем ищут 13-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась

Под Лодейным Полем ищут 13-летнюю Викторию Галактионову, которая в понедельник, 11 ноября, ушла в школу и не вернулась. По данным «Фонтанки», на уроках ребенка не было.

Рост девочки — 169 сантиметров, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темные. Была одета в светло-коричневую жилетку, клетчатую рубашку, темно-голубые брюки и кроссовки.

При себе имела темно-коричневую сумку.









Информацию, способную помочь обнаружению Виктории, можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.