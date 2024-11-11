В Ленобласти загорелся автобус с 30 пассажирами

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелся автобус № 842 «Петербург — Кингисепп» с 30 пассажирами в салоне. Пожар случился около семи вечера 11 ноября, сообщает 47news.

ПАЗ двигался по 44-му километру трассы «Нарва», как вдруг его охватил огонь. Пассажиры успели вовремя выбежать из транспорта, благодаря чему никто из них не пострадал. Когда на тушение приехала дежурная смена 134-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспаса, в салоне уже никого не было.

На кадрах можно заметить, что огонь почти полностью разрушил автобус. О причинах возгорания не сообщается.