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Происшествия Погибшая в «Красном треугольнике» школьница представлялась мужским именем: что говорят свидетели трагедии

Погибшая в «Красном треугольнике» школьница представлялась мужским именем: что говорят свидетели трагедии

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59 комментариев

Погибшая на территории бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале школьница за пару часов до происшествия познакомилась с двумя малолетними девочками, которым она представилась мужским именем. Юные гости вечеринки говорят, что присоединились к празднованию дня рождения новой знакомой, угощаясь водкой и пивом. Об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке».

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Девочка жила в полной семье в двухкомнатной квартире, училась в центре образования на экстернате, в школе никаких девиаций за ученицей не наблюдали. Накануне ей исполнилось 16 лет. Свой день рождения она решила отпраздновать в кругу друзей на заброшенном заводе «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе.

В тот же день на прогулку по заброшке отправились две другие школьницы — обеим по 12 лет. Спустя 15 минут у «Красного треугольника» они наткнулись на компанию из 8 человек, с которыми решили познакомиться, а заодно стрельнуть сигарету. Новые знакомые рассказали, что отмечают день рождения своей подруги, которую те приняли за мальчика, потому что она представилась Виктором. Празднование проходило на крыше заброшенного завода — девочки поднялись туда. Наверху им предложили недетский коктейль — водку с пивом, отказываться не стали. Ближе к шести часам вечера вечеринке пришел конец, именинница решила уйти первой. Ее тело нашли внизу, а друзья скрылись в неизвестном направлении.

По телефону 112 звонили две пятиклассницы. В отношении их родителей составили протоколы о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию и о нахождении детей в состоянии опьянения.

Единственная подружка погибшей рассказала, что именинница хотела спуститься справить нужду.

Следственный комитет расследует обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Дело находится на контроле прокуратуры — ведомство намерено дать оценку должностным лицам, ответственным за содержание и охрану заброшенного объекта.

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Комментарии
59
BobCat2
3 часа
Как в 15-16 пили и по недостроям и заброшенным местам лазили в 80-х - 90-х, так ничего не изменилось. К вопросу о том, что все эти "меры по защите детей" для другого придуманы. Всё это вопрос воспитания, а не запретов и высоких заборов.
IgorSergeevich
3 часа
Прекрасный вечер с предсказуемым итогом…
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