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Происшествия День рождения на заброшке: СК показал «Красный треугольник», где нашли мертвой девятиклассницу

День рождения на заброшке: СК показал «Красный треугольник», где нашли мертвой девятиклассницу

4 895
19 комментариев

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 16-летней школьницы, тело которой нашли накануне вечером на территории бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

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Как писала «Фонтанка», переломанное тело нашли примерно в 18 часов. В полицию позвонила пятиклассница. Выяснилось, что в воскресенье у погибшей был день рождения.

На место происшествия выезжал зампрокурора Адмиралтейского района. Прокуратура намерена дать оценку должностным лицам, ответственным за содержание и охрану заброшенного объекта.

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Комментарии
21
Entrenador2005
19 минут
Пригласить Цахал, чтобы он произвёл зачистку опасного района, если муниципальные власти не справляются.
Bassbit
49 минут
ну конечно, виноваты те, кто здание плохо охранял. Родители не при чем, которые не объяснили девушке о вреде и опасности курения, алкоголя и прогулок в заброшенных зданиях.
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