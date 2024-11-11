День рождения на заброшке: СК показал «Красный треугольник», где нашли мертвой девятиклассницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 16-летней школьницы, тело которой нашли накануне вечером на территории бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

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Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу

Как писала «Фонтанка», переломанное тело нашли примерно в 18 часов. В полицию позвонила пятиклассница. Выяснилось, что в воскресенье у погибшей был день рождения.

На место происшествия выезжал зампрокурора Адмиралтейского района. Прокуратура намерена дать оценку должностным лицам, ответственным за содержание и охрану заброшенного объекта.