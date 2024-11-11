Тело школьницы нашли у «Красного треугольника» на Обводном канале. Она отмечала день рождения

Под окнами здания, в котором раньше располагался завод «Красный треугольник», на Обводном канале, 134, было найдено тело ученицы девятого класса. 10 ноября ей исполнилось 16 лет. Об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке».

Звонок в службы спасения поступил около 18 часов в воскресенье, звонившая — девочка из пятого класса. Она рассказала, что они вместе находились на крыше, погибшая якобы была пьяна.

С места происшествия была изъята курительная трубка. Семья девочки считается благополучной, мать работает художником по свету в одном из театров города.