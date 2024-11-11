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Происшествия Тело школьницы нашли у «Красного треугольника» на Обводном канале. Она отмечала день рождения

Тело школьницы нашли у «Красного треугольника» на Обводном канале. Она отмечала день рождения

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17 комментариев

Под окнами здания, в котором раньше располагался завод «Красный треугольник», на Обводном канале, 134, было найдено тело ученицы девятого класса. 10 ноября ей исполнилось 16 лет. Об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке».

Звонок в службы спасения поступил около 18 часов в воскресенье, звонившая — девочка из пятого класса. Она рассказала, что они вместе находились на крыше, погибшая якобы была пьяна.

С места происшествия была изъята курительная трубка. Семья девочки считается благополучной, мать работает художником по свету в одном из театров города.

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Комментарии
17
282694747
3 часа
Жаль девчонку, но бытовуха все-таки
Mazzzz
1 час
Горе … мои соболезнования
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