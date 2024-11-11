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Происшествия Россияне сошли с застрявшего в Японии круизного лайнера

Россияне сошли с застрявшего в Японии круизного лайнера

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8 комментариев

Круизный лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean, который на несколько дней задержался в Японии из-за поломки, финишировал в Шанхае 11 ноября. У большинства российских туристов вылет назначен на ближайшие сутки.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Вячеслав, оказавшийся в числе пассажиров судна, около 4 часов утра по московскому времени лайнер прибыл в Шанхай. Компания предоставила туристам билеты в Петербург и обеспечила гостиницу на период ожидания. Рейс должен отправиться на родину 13 ноября. Перелет, как уточнял Вячеслав, непрямой.

«Всех в одну гостиницу заселили, очень хорошую — 5 звезд. Трансфер организовали. Те, кто поторопились и купили обратный билет самостоятельно, имеют проблемы с возвращением, кто не торопился — билетом и отелем обеспечены», — указал петербуржец.

Лайнер Spectrum of the Seas следовал по маршруту Шанхай — Япония — Шанхай. Предполагалось, что круиз закончится 9 ноября, однако планы изменила техническая поломка в порту Йокогама. Туристам продлили действие приобретенных услуг и обещали возместить 400 долларов за международные перелеты на иностранные карты. Россияне, которых на борту больше пятисот, опасались, что для замены сгоревших авиабилетов этой суммы хватит не всем. Так, два дня назад цены на перелет из Шанхая в Петербург варьировались от 42 до 161 тысячи рублей.

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Комментарии
8
Гость
1 час
всех проверить на патриотизм
Гость
1 час
Народ последний без соли доедает, а нам опять рассказывают о богатых, которые тоже плачут, бедняжки... 🥱
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