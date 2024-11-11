Так вот почему люди попадаются! Психолог записала разговор с опытной мошенницей: суть схемы

Наталья вовремя заподозрила неладное Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Психолог из Екатеринбурга Наталья записала разговор с телефонными мошенниками. Они пытались развести ее от имени «Почты России» по популярной схеме со взломом «Госуслуг». Наши коллеги из E1.RU опубликовали расшифровку разговора и рассказали, как это работает.

Идея в том, чтобы получить код от личного кабинета жертвы и посеять панику. Речь жуликов звучит очень убедительно. Мошенница говорит быстро и уверенно, использует терминологию государственных структур и подстраивается под стиль общения их сотрудников. Человека закидывают вопросами, не давая времени сообразить, с какой стати вообще ему звонит «Почта России».

Мошенница ведет диалог очень уверенно Источник: читатель E1.RU

Мошенница (М.): Наталья Сергеевна, здравствуйте. «Почта России» беспокоит.

Наталья (Н.): Здравствуйте.

М.: На ваше имя поступило письмо с пометкой «Документ». Подскажите, как вам будет удобнее получить: по месту жительства или же в отделении «Почты России»? Так как отправитель не указал способ получения письма.

Н.: Не поняла. Что? Мне пришло письмо какое-то?

М.: На ваше имя поступило письмо с пометкой «Документ». Отправитель не указал способ получения письма. Письмо находится сейчас в сортировочном центре «Почты России». Именно по этой причине мы с вами связались для уточнения информации. Куда нам его перенаправить? Вам по месту жительства или же в отделение «Почты России» ближайшее?

Н.: В ближайшее отделение «Почты России». Я сама заберу письмо.

М.: Хорошо. Тогда формирую заявку на получение письма в отделении «Почты России». Также вам сейчас поступит сообщение с номером заявки на получение письма. Просмотрите и укажите номер, мне необходимо будет внести его в реестр на отправку. Сообщение вам поступит от «Почты России» либо же от нашего партнера — «Госуслуг». У меня отображается, вам уже поступило сообщение. Проведите пальцем по экрану сверху вниз, сверху вы увидите шторку сообщения.

В этот момент Наталья поняла, что говорит с мошенниками, и положила трубку. Но что было бы, если бы она поверила им и сказала код от «Госуслуг»?

Суть схемы

Шаг 1. Мошенники пытались сменить пароль от аккаунта Натальи на «Госуслугах». Для этого им нужен был код из СМС. После того как жертва сообщает им этот код, они заходят в ее личный кабинет и начинают оформлять различные доверенности либо производить другие манипуляции.

В этот момент пострадавший видит, что в его аккаунте происходят какие-то действия без его участия.

Шаг 2. Жертве звонит соучастник мошенника, представляясь сотрудником «Госуслуг», Росфинмониторинга, Центробанка или силовиком. Говорит, что «Госуслуги» взломаны или заблокированы. Что от лица жертвы прямо сейчас выдают доверенности и берут кредиты. Уверенно предлагает ряд действий, чтобы спасти деньги, но действовать надо быстро. Растерянная жертва проникается доверием к своему неожиданному спасителю.

Чтобы обнулить кредиты либо обезопасить накопления, надо якобы перевести средства на «безопасный» счет, взять «зеркальные» или «фиктивные» кредиты, которые будто бы потом спишутся.

Шаг 3. Жертве не дают положить телефон или с кем-то пообщаться, постоянно запугивая. Убеждают отправить имеющиеся деньги по указанным реквизитам. Затем — оформить кредиты и полученные суммы тоже отправить. Когда у пострадавшего заканчиваются деньги и ему перестают давать кредиты, его просто блокируют.

Напоминаем, что восстановить доступ к «Госуслугам» вы можете в МФЦ, а проверить кредиты — в Бюро кредитных историй.

Комментарий полиции

Как сообщил E1.RU начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. Однако их цель остается неизменной — получить коды и пароли из СМС для доступа к аккаунтам в банковских приложениях, на портале «Госуслуг» и прочих ресурсах.

По словам Максима Метелицы, цель мошенников неизменна — это получение кодов и паролей из СМС для доступа к аккаунтам граждан Источник: УМВД по Екатеринбургу







Вот какие простые правила советуют выполнять полицейские:

Не обсуждать финансовые вопросы и приходящие коды с незнакомцами по телефону. Не сообщать никакие персональные данные. Не переводить и не передавать деньги. Перепроверять поступающую информацию лично.

Почему мы позволяем мошенникам себя обмануть?

Что делать в ситуации, когда ваш близкий попал на крючок мошенников? Психологи полагают, что нужно постараться отвлечь жертву , чтобы у нее было время обдумать слова жулика и свои последующие действия. Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы человек не сразу принял решение.

В случае, когда человека уже запугали, потребовав никому ничего не рассказывать, можно обратиться к помощи специалиста : предложить вместе позвонить в банк, юристу, адвокату или в полицию, чтобы проконсультироваться. Здесь важно убедить человека, что раскрывать информацию, сказанную мошенниками, вы не собираетесь — иначе жертва может не согласиться.

Определить, что человек вот-вот переведет деньги мошенникам, не всегда возможно. Эксперт напомнил, что аферисты могут застать жертву врасплох: разбудить рано утром, позвонить во время болезни или после длинного рабочего дня. Словом, в моменты, когда человек находится в состоянии повышенной внушаемости.

По словам психологов, мошенники используют разнообразные методы психологического воздействия: внушают особую значимость происходящего, вселяют ощущение тревоги и небезопасности, уводят пострадавших от близких и от любой возможности получить иную точку зрения на происходящее.

В психологии это называется когнитивным диссонансом: либо признать, что я сильно сглупил, либо — что я умный. Все мы склонны скорее поддерживать иллюзию собственной компетентности до последнего, чем согласиться, что мы ошибались и нас обманули мошенники, объяснял эксперт.