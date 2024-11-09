За сутки над Россией сбили 19 беспилотников. В ночи стало известно ещё о трёх

Система противовоздушной обороны за сутки, к ночи 9 ноября, пресекла над территорией России атаку 19 беспилотников — обратило внимание ТАСС. Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ещё о трёх.

Минобороны в течение дня сообщало о сбитии БПЛА в Воронежской области, Саратовской, Белгородской и Брянской областях. Больше всего беспилотников выявили на Белгородчине – в общей сложности шесть.