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Финляндия Финляндия застряла на 10-м месте с конца в мировом рейтинге экономического роста. МВФ связывает это с потерей торговли с Россией

Финляндия застряла на 10-м месте с конца в мировом рейтинге экономического роста. МВФ связывает это с потерей торговли с Россией

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2 комментария

Международный валютный фонд призвал правительство Финляндии к дальнейшей экономии и структурным реформам: согласно статистике фонда, в этом году рост ВВП Финляндии находится в состоянии стагнации и страна занимает десятое с конца место в мире в рейтинге экономического роста. Об этом 8 ноября пишет издание Yle.

В странах ЕС в этом году экономический рост составил в среднем 1,1%. В Финляндии показатель находится на уровне -0,3%. Разрыв значителен по сравнению, например, со Швецией (0,9%), Норвегией (1,5%) и Данией (1,9%).

По оценке МВФ, финская экономика начала восстанавливаться после рецессии, но перспективы омрачаются внешними рисками, среди которых — конфликт на Украине.

По словам Алекса Пиенковски, руководителя «финского отдела» МВФ потеря торговли с Россией нанесла серьезный удар по экономическому развитию страны.

«Экономика Финляндии сильно пострадала в части торговых отношений. Спад в строительном секторе был особенно тяжелым, приводит издание заявление Пиенковски.

В связи с этим Пиенковски призывает финское правительство сфокусироваться на защите инвестиций, исследований и разработок и поддержке высшего образования.

Ранее конфликт на Украине и эпидемию ковида назвали причинами рекордного роста банкротств в ресторанном бизнесе Финляндии.

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Финляндия МВФ Экономический рост РФ Торговля ВВП Стагнация Конфликт на Украине
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Комментарии
2
Слава России!
4 минуты
так то Финляндия замёрзла ещё пару лет назад и умерли с голоду без российских туристов?
Гость
4 минуты
Северный европейский тупик. Как он есть.
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