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Финляндия В Финляндии — рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе. И на то есть две причины

В Финляндии — рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе. И на то есть две причины

4 261
10 комментариев

В Финляндии растет число банкротств в ресторанном бизнесе и закрывается рекордное количество заведений общепита. Об этом 12 сентября пишет издание Yle.

Причинами «плачевной ситуации» называются пандемия коронавируса и конфликт на Украине, вызвавшие значительный рост расходов и повлекшие снижение покупательной способности населения. Согласно статистическим данным Asiakastieto, в 2024 году в ресторанном секторе закрылось на 80 процентов больше предприятий, чем годом ранее: за период с января по август из бизнеса ушел 691 ресторан (годом ранее эта цифра составила 382).

При этом, по словам исполнительного директора Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи, «дно еще не достигнуто» — до конца года будет закрыто еще больше ресторанов.

Минфин Финляндии также прогнозирует рост уровня госдолга до 80 % ВВП уже в 2024 году.

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Финляндия Рестораны Банкротство Ковид Коронавирус Конфликт на Украине
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Комментарии
10
Zet
12 сентября 2024, 17:21
Пост и молитва...
281916626
12 сентября 2024, 17:23
Ну хватит ныть уже.
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