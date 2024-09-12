В Финляндии — рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе. И на то есть две причины

В Финляндии растет число банкротств в ресторанном бизнесе и закрывается рекордное количество заведений общепита. Об этом 12 сентября пишет издание Yle.

Причинами «плачевной ситуации» называются пандемия коронавируса и конфликт на Украине, вызвавшие значительный рост расходов и повлекшие снижение покупательной способности населения. Согласно статистическим данным Asiakastieto, в 2024 году в ресторанном секторе закрылось на 80 процентов больше предприятий, чем годом ранее: за период с января по август из бизнеса ушел 691 ресторан (годом ранее эта цифра составила 382).

