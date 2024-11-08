«Ты черт… тебя найдут». Водитель автобуса разбил монтировкой Camry из-за дорожного конфликта на юго-западе Петербурга

Источник: читатель «Фонтанки»

На улице Партизана Германа на юго-западе Петербурга 8 ноября водитель автобуса №87 разбил монтировкой черную Toyota Сamry. Инцидент случился из-за дорожного конфликта между водителями, в котором кто-то кого-то не пропустил.

В разговоре с «Фонтанкой» владелец разбитой машины Василий рассказал, что все началось с того, что он выезжал с прилегающей дороги на главную. В этот момент автобус №87 уже двигался по главной, но был далеко от Сamry.

«Я думал, он меня пропускает, я даже внимание не стал обращать и начал ехать. А он по газам и чуть не снес мне бампер», – рассказывает мужчина.

Возмущенный едва не случившейся аварией Василий остановился, подъехал поближе к автобусу и спросил у водителя: «Ты нормальный вообще?». Слово за слово, и мужчины уже начали общаться матом. Оскорбляли они друг друга в том числе на национальной почве. «Ты черт... Тебя найдут», – цитирует водителя автобуса Василий.

Далее, по словам владельца Сamry, водитель автобуса достал монтировку и вышел из транспорта. Увидев, что его оппонент настроен решительно, Василий попытался отъехать влево. Проехав немного и остановившись, наш герой услышал, что по стеклам его машины бьют.

«И слышу у меня удары по стеклу. В этот момент брат сидел на пассажирском. Он ему чуть в лицо не заехал», – рассказывает мужчина.

Затем Василий вместе с братом выбежали из машины, а мужчина продолжил крушить автомобиль. После того, как водитель автобуса закончил свое представление, он ушел обратно в транспорт, в котором сидели пассажиры.

«Он разбил мне стекло в пассажирской двери спереди, разбил заднее стекло, разбил лобовое стекло. Погнул мне капот, погнул арку переднюю левую. Погнул заднюю арку правую», – делится Василий.

Маршрут №87, на котором работал водитель, обслуживает СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В организации рассказали «Фонтанке», что они считают действия водителя автобуса недопустимыми. В отношении него организовали служебную проверку, по результатам которой работника привлекут к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, водителя уже отстранили от работы. А Василий может обратиться на предприятие для урегулирования вопросов по компенсации.