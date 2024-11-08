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Общество Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить в Амстердам

Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить в Амстердам

1 838
28 комментариев

Посольство России в Нидерландах порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Амстердам.

«В связи с произошедшими беспорядками российским гражданам в ближайшие дни рекомендуется воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — сказано в сообщении.

Прошедшей ночью на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме напали десятки человек в масках и с флагами Палестины. Они пинали и били израильтян. Задержаны как минимум 57 человек. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 10 граждан Израиля.

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Амстердам Нидерланды Посольство Погромы Беспорядки Евреи РФ
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Комментарии
28
Игорь Протасов
44 минуты
Россияне и хотели бы прокатиться в Амстердам, да не могут :-)
pavel_titov78
51 минута
Забавно. Посольство РФ раздаёт рекомендации россиянам через социальную сеть, которая в России заблокирована. Когнитивный диссонанс вот здесь накрыл.
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