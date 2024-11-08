Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 773мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Проект «Образование»
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Татарстане хотят запретить продавать топливо на АЗС лицам младше 16 лет из-за роста аварий с питбайками

В Татарстане хотят запретить продавать топливо на АЗС лицам младше 16 лет из-за роста аварий с питбайками

468
2 комментария

Госавтоинспекция Татарстана в декабре предложит ввести запрет продавать топливо на АЗС несовершеннолетним до 16 лет. Необходимость данных мер связывают с ростом числа аварий с участием детей — водителей мотоциклов и питбайков, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД республики.

Предложение внесут на заседании кабинета министров Татарстана по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения под председательством раиса республики.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана призвала родителей не покупать детям питбайки и квадроциклы из-за роста аварий с подобным транспортом. В августе 2024 года в ДТП погибли восемь детей, управлявших питбайками, а 552 ребенка получили травмы.

Уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предлагала увеличить штрафы для родителей, дети которых оказываются за рулем мототранспорта.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
человек Чебурек
17 минут
Перекладывают с больной головы на здоровую..)..этакий отвод ответственности заправкам мол занимайтесь с ними сами..)если есть спрос на питбайки постройте им трассу..и пусть там гоняют..как можно на мотиках для эндуро по городским трассам кататься..??..нонсенс..эт от дури и нехватки специализированных мест..тчк
385336864257
22 минуты
ну все, решили проблему)) всего то надо арестовывать и изымать подобное. не навсегда. на пару лет
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
Новости компаний
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55