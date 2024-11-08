В Татарстане хотят запретить продавать топливо на АЗС лицам младше 16 лет из-за роста аварий с питбайками

Госавтоинспекция Татарстана в декабре предложит ввести запрет продавать топливо на АЗС несовершеннолетним до 16 лет. Необходимость данных мер связывают с ростом числа аварий с участием детей — водителей мотоциклов и питбайков, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД республики.

Предложение внесут на заседании кабинета министров Татарстана по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения под председательством раиса республики.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана призвала родителей не покупать детям питбайки и квадроциклы из-за роста аварий с подобным транспортом. В августе 2024 года в ДТП погибли восемь детей, управлявших питбайками, а 552 ребенка получили травмы.

Уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предлагала увеличить штрафы для родителей, дети которых оказываются за рулем мототранспорта.