Песков прокомментировал сообщения о размещении базы беспилотников НАТО в Финляндии

«Надо проверять. Ведь если вы помните заявление, — я не помню, по-моему, это был президент Финляндии, — в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления. Их легко вспомнить. А это (база разведывательных беспилотников. — Прим. ред.) не что иное, как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.