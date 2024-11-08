Песков прокомментировал сообщения о размещении базы беспилотников НАТО в Финляндии

Пресс-секретарь президента заявил, что информацию о размещении в Финляндии базы разведывательных беспилотников НАТО необходимо проверять, учитывая прошлые заявления финских властей. Слова Дмитрия Пескова прозвучали в пятницу, 8 ноября, на канале журналиста Павла Зарубина.
Как отметил Зарубин, ранее общественный вещатель Финляндии сообщил о желании страны разместить на своей территории базу разведывательных беспилотников НАТО для того, чтобы собирать информацию вдоль границы с Россией.
«Надо проверять. Ведь если вы помните заявление, — я не помню, по-моему, это был президент Финляндии, — в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления. Их легко вспомнить. А это (база разведывательных беспилотников. — Прим. ред.) не что иное, как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.
Накануне Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для больших разведывательных дронов альянса. Военно-воздушные силы страны в качестве вариантов имеют четыре базы, среди которых база в Пирккала подходит лучше всего.
«Фонтанка» уже рассказывала, что в финском городе Миккели, у границы с Россией, планируется разместить штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.
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