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Власть Песков прокомментировал сообщения о размещении базы беспилотников НАТО в Финляндии

Песков прокомментировал сообщения о размещении базы беспилотников НАТО в Финляндии

3 836
26 комментариев

Пресс-секретарь президента заявил, что информацию о размещении в Финляндии базы разведывательных беспилотников НАТО необходимо проверять, учитывая прошлые заявления финских властей. Слова Дмитрия Пескова прозвучали в пятницу, 8 ноября, на канале журналиста Павла Зарубина.

Как отметил Зарубин, ранее общественный вещатель Финляндии сообщил о желании страны разместить на своей территории базу разведывательных беспилотников НАТО для того, чтобы собирать информацию вдоль границы с Россией.

«Надо проверять. Ведь если вы помните заявление, — я не помню, по-моему, это был президент Финляндии, — в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления. Их легко вспомнить. А это (база разведывательных беспилотников. — Прим. ред.) не что иное, как элементы военной инфраструктуры. Поэтому здесь нужно четко проверять и смотреть», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Накануне Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для больших разведывательных дронов альянса. Военно-воздушные силы страны в качестве вариантов имеют четыре базы, среди которых база в Пирккала подходит лучше всего.

«Фонтанка» уже рассказывала, что в финском городе Миккели, у границы с Россией, планируется разместить штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

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Комментарии
27
gatsby55
2 часа
Их территория. Что хотят, то и делают. Такая вот петрушка получается, ага.
280896530
2 часа
Ой, а у них там свой Соловьев есть? Хотя... куда им до нашего Соловьева. (сарказм)
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