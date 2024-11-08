Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 772мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Промышленный Петербург
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Как Петербург украсят к Новому году
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Над Саратовом сбили БПЛА, обломки упали в промзоне

Над Саратовом сбили БПЛА, обломки упали в промзоне

1 396
Написать комментарий

Ночью 8 ноября дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 беспилотников самолетного типа в четырех регионах, отчитывается Минобороны. Шесть перехвачены над Саратовской областью; шесть — над Воронежской; четыре сбиты над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что БПЛА ликвидировали прямо над Саратовом. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — отметил Бусаргин.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев о последствиях не сообщает, но в 6:03 объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пишет, что в его регионе пострадавших и разрушений нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока об атаке не рассказывал.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Атака БПЛА Атака беспилотников Саратов Саратовская область Воронежская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55