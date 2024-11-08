Над Саратовом сбили БПЛА, обломки упали в промзоне

Ночью 8 ноября дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 беспилотников самолетного типа в четырех регионах, отчитывается Минобороны . Шесть перехвачены над Саратовской областью; шесть — над Воронежской; четыре сбиты над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает , что БПЛА ликвидировали прямо над Саратовом. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — отметил Бусаргин.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев о последствиях не сообщает, но в 6:03 объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пишет, что в его регионе пострадавших и разрушений нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока об атаке не рассказывал.