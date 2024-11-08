Путин: ВСУ понесли колоссальные потери при вторжении в Курскую область

Владимир Путин заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери после того, как украинские военнослужащие вторглись в Курскую область. Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».



«Они (ВСУ. — Прим. ред.) зашли в Курскую область — потери колоссальные. За три месяца боевых действий потери больше, чем за весь прошлый год — свыше 30 тысяч», — отметил Путин.



По его словам, несмотря на потери, украинские военнослужащие продолжают оставаться в Курской области, потому что Киев получил приказ из-за океана держаться в регионе любой ценой до выборов президента США. Таким образом, ВСУ показывают Демократической партии Америки, что их вложения в Украину не напрасны.



«Ужасная трагедия, я считаю, и для украинского народа, и для украинской армии. И решение [держаться в Курской области] продиктовано не военными соображениями, если по-честному сказать, а соображениями политического характера», — объяснил глава РФ.



Кроме того, Путин добавил, что российские военные успели заблокировать в общей сложности 15 тысяч украинских военных на купянском направлении в Харьковской области.



«Вот сейчас на некоторых направлениях, на купянском направлении — не знаю, говорили это военные или нет пока до меня — там два очага блокирования. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, около 5 тысяч», — сообщил Путин.



Как уточнил президент России, ВСУ «пытаются навести понтонные переправы», чтобы частично эвакуироваться, но российская артиллерия их «мгновенно уничтожает». Путин также заявил о двух–трех очагах в зоне ответственности группировки войск «Центр», где также заблокированы силы ВСУ.



«Если это будет продолжаться бесконечно, то, конечно, это не приведет к созданию благоприятных условий для восстановления мира, спокойствия и сотрудничества между соседними государствами на длительную историческую перспективу. А именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия», — указал Владимир Путин, отметив, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.



Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что увидел стремление российского коллеги Владимира Путина прекратить огонь на Украине. «Мы хотим, чтобы переговоры о мире между двумя странами начались как можно скорее», — заявил президент Турции. При этом на пресс-конференции по итогам БРИКС 24 октября Путин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «недавно» отказался от мирных переговоров в Турции. Произошло это на следующий день после того, как согласие на встречу дала Россия, заявил российский лидер.