22-летний боксер скончался во время тренировки в Челябинске

22-летний боксер Георгий Оголихин умер в Челябинске во время тренировки во дворце спорта «Динамо». Об трагическом инциденте, произошедшем накануне, сообщила областная федерация бокса.
«Оголихин тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортсмен имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, не жаловался на здоровье и все тренировки проводил в плановом режиме. Во время тренировки 6 ноября он потерял сознание и не пришел в себя. Других подробностей не приводится.
Рощенко, который был личным тренером чемпиона мира Сергея Ковалева и призеров чемпионатов Европы Александра Соляникова и Эдуарда Абзалимова, временно отстранили от работы.
Областная федерация и центр спортивной подготовки по боксу проведут служебную проверку.
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