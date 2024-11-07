22-летний боксер скончался во время тренировки в Челябинске

«Оголихин тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко», — говорится в сообщении. Уточняется, что спортсмен имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, не жаловался на здоровье и все тренировки проводил в плановом режиме. Во время тренировки 6 ноября он потерял сознание и не пришел в себя. Других подробностей не приводится.