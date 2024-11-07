Медный всадник 2.0. Колесов рассказал, каким было бы главное петербургское наводнение в 2024 году

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов 7 ноября рассказал, чем отличалось бы наводнение в современном Петербурге от наводнений прошлого.

В первую очередь Колесов обратил внимание на то, что более чем за 300 лет развития Петербурга значительно увеличился культурный слой города. То есть в теории воде нужно преодолеть не только современную дамбу, но и подняться на более высокий уровень, чем раньше, чтобы достигнуть зданий.

«Наводнение в ночь на 31 августа 1703 года [которое было первым в истории Петербурга] перевернуло всё мировоззрение. Тогда был низкий, пологий берег. Сейчас у нас настолько поднялась набережная, она вся закрыта, что воде сначала надо подняться до нее и потом уже тихонечко переваливать. И волны – они точно так же не бьют о берег [и не разрушают его]. В прошлом были совершенно другие условия для разрушения», – рассказал Колесов во время пресс-конференции ТАСС.

Кроме этого, изменилась инфраструктура жилых зданий и они сами, по-другому используются подвалы, изменилась и система экономики.

«Почему опасно наводнение? Потому что вода по всем сообщающимся сосудам выходит. Аж по канализации куда угодно выйдет и войдёт в дома. Будет подтапливать фундамент домов. По набережной Фонтанки сейчас идёте — там полуподвалы, в которых магазины какие-то. Они все будут затоплены. От этого общий ущерб потом и не узнаешь. Считают большие объекты, например музеи. Заранее может быть оценено: от такого наводнения у нас один ущерб, а от другого — не такой страшный, главное — предупредить. Совершенно разный ущерб тогда и сейчас», — отметил Колесов.

Вместе с тем директор по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук во время пресс-конференции ТАСС рассказал, что современный водозащитный комплекс Петербурга предотвратил 35 морских нагонов за 13 лет. 15 из них были особо опасными. После высоких нагрузок дамбе бывает нужно восстановление, что проводится в штатном режиме. На сегодня, по словам Полищука, защитные сооружения полностью справляются со своей задачей, поэтому в строительстве дополнительных объектов нужды нет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какова главная потенциальная угроза для Петербурга, связанная с глобальным изменением климата.