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Город Медный всадник 2.0. Колесов рассказал, каким было бы главное петербургское наводнение в 2024 году

Медный всадник 2.0. Колесов рассказал, каким было бы главное петербургское наводнение в 2024 году

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2 комментария

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов 7 ноября рассказал, чем отличалось бы наводнение в современном Петербурге от наводнений прошлого.

В первую очередь Колесов обратил внимание на то, что более чем за 300 лет развития Петербурга значительно увеличился культурный слой города. То есть в теории воде нужно преодолеть не только современную дамбу, но и подняться на более высокий уровень, чем раньше, чтобы достигнуть зданий.

«Наводнение в ночь на 31 августа 1703 года [которое было первым в истории Петербурга] перевернуло всё мировоззрение. Тогда был низкий, пологий берег. Сейчас у нас настолько поднялась набережная, она вся закрыта, что воде сначала надо подняться до нее и потом уже тихонечко переваливать. И волны – они точно так же не бьют о берег [и не разрушают его]. В прошлом были совершенно другие условия для разрушения», – рассказал Колесов во время пресс-конференции ТАСС.

Кроме этого, изменилась инфраструктура жилых зданий и они сами, по-другому используются подвалы, изменилась и система экономики.

«Почему опасно наводнение? Потому что вода по всем сообщающимся сосудам выходит. Аж по канализации куда угодно выйдет и войдёт в дома. Будет подтапливать фундамент домов. По набережной Фонтанки сейчас идёте — там полуподвалы, в которых магазины какие-то. Они все будут затоплены. От этого общий ущерб потом и не узнаешь. Считают большие объекты, например музеи. Заранее может быть оценено: от такого наводнения у нас один ущерб, а от другого — не такой страшный, главное — предупредить. Совершенно разный ущерб тогда и сейчас», — отметил Колесов.

Вместе с тем директор по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук во время пресс-конференции ТАСС рассказал, что современный водозащитный комплекс Петербурга предотвратил 35 морских нагонов за 13 лет. 15 из них были особо опасными. После высоких нагрузок дамбе бывает нужно восстановление, что проводится в штатном режиме. На сегодня, по словам Полищука, защитные сооружения полностью справляются со своей задачей, поэтому в строительстве дополнительных объектов нужды нет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какова главная потенциальная угроза для Петербурга, связанная с глобальным изменением климата.

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Комментарии
2
Гость
59 минут
Знаменитые наводнения 1777, 1824 и 1924 годов не были ''особо опасными''. Они классифицируются как катастрофические. Есть теория, в соответствии с которой ветер в таких особых случаях выступает лишь в качестве ''исполнителя'', но не организатора. Именно, идущий по ''оптимальной'' траектории атлантический циклон (с юго-запада на севро-восток, при этом оставляя Петербург чуть южнее) создаёт мощный нагон воды, которая через несколько часов отходит. Если следующий циклон пойдёт не через трое суток, а уже через 24-28 часов, что иногда бывает, он погонит водяной горб обратно на город. Начинается раскачка, своеобразный гидродинамический резонанс. По крайней мере, в 1924-м вода шла приступами, что косвенно свидетельствует в пользу этих соображений. Теперь вопрос: если вы убираете трение из системы (перегораживаете залив, не давая воде постепенно разливаться на большой площади, проникая в многочисленные реки и протоки, разливаясь по городу и т.д.), как она отреагирует в смысле интенсивности резонанса? Наверное, стоит всерьёз считать динамику (одна такая диссертация уже попадалась). Никто не говорит, что всё это случится в этом декабре. Но лучше думать заранеее, нет?
Гость
35 минут
Вот Полищук это тот ,кто сети разрешил незаконно вокруг дамбы расставить.
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