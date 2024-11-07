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Город Общество Сотрудники УСБ вышли на хозяина хостела в центре Петербурга, организовавшего нелегальный канал миграции

Сотрудники УСБ вышли на хозяина хостела в центре Петербурга, организовавшего нелегальный канал миграции

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3 комментария

Канал нелегальной миграции накрыли в Адмиралтейском районе Петербурга. На его организатора вышли оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД России.

Незаконную деятельность организовал владелец хостела, расположенного на набережной Обводного канала. На протяжении 2023 года он фиктивно зарегистрировал около тысячи мигрантов, получая за услугу по 7 тыс. рублей. Четверть из приезжих на основании подложных сведений получили трудовые патенты.

«По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 7 ноября.

В настоящее время оперативники устанавливают возможных соучастников владельца хостела, в том числе из числа сотрудников органов внутренних дел района. Действиям правоохранителей дается правовая оценка, незаконно выданные трудовые патенты аннулируют.

Ранее «Фонтанка» писала, что с марта 2025 года МВД может ввести на своем сайте публичный реестр нелегальных мигрантов. Любой желающий сможет по запросу узнать, есть человек в базе или нет. При этом его личные данные будут скрыты.

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Комментарии
3
282304523
1 час
Канал миграции не он организовал, а любитель ташкентских привозных гимнасток
280896530
1 час
Если на Большого Любова не вышли, значит ничего не расследовали.
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