Сотрудники УСБ вышли на хозяина хостела в центре Петербурга, организовавшего нелегальный канал миграции

Незаконную деятельность организовал владелец хостела, расположенного на набережной Обводного канала. На протяжении 2023 года он фиктивно зарегистрировал около тысячи мигрантов, получая за услугу по 7 тыс. рублей. Четверть из приезжих на основании подложных сведений получили трудовые патенты.

В настоящее время оперативники устанавливают возможных соучастников владельца хостела, в том числе из числа сотрудников органов внутренних дел района. Действиям правоохранителей дается правовая оценка, незаконно выданные трудовые патенты аннулируют.

Ранее «Фонтанка» писала, что с марта 2025 года МВД может ввести на своем сайте публичный реестр нелегальных мигрантов. Любой желающий сможет по запросу узнать, есть человек в базе или нет. При этом его личные данные будут скрыты.