МВД объяснило, как будет работать реестр нелегальных мигрантов. Его запустят в 2025 году

МВД России собирается с 5 марта 2025 года ввести на своем сайте публичный реестр контролируемых лиц — иностранцев и лиц без гражданства, которые по закону уже не могут находиться на территории России. Об этом сообщает 30 сентября ТАСС.

Любой желающий сможет по запросу узнать, есть человек в базе или нет. При этом его фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер паспорта будут скрыты. Реестр будет обновляться автоматически не дольше суток с момента внесения или исключения данных о человеке. История обработанных запросов будет храниться пять лет.

Напомним, 8 августа президент Владимир Путин подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в стране или нарушили закон. Согласно документу, закон сокращает срок временного безвизового пребывания в России до 90 суток в течение года.

Кроме того, контролируемые лица теперь должны информировать МВД о том, где находятся, и объяснять, почему они не могут своевременно покинуть Россию. Подробнее о нововведениях читайте в материале «Фонтанки».