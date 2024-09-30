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Общество МВД объяснило, как будет работать реестр нелегальных мигрантов. Его запустят в 2025 году

МВД объяснило, как будет работать реестр нелегальных мигрантов. Его запустят в 2025 году

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2 комментария

МВД России собирается с 5 марта 2025 года ввести на своем сайте публичный реестр контролируемых лиц — иностранцев и лиц без гражданства, которые по закону уже не могут находиться на территории России. Об этом сообщает 30 сентября ТАСС.

Любой желающий сможет по запросу узнать, есть человек в базе или нет. При этом его фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер паспорта будут скрыты. Реестр будет обновляться автоматически не дольше суток с момента внесения или исключения данных о человеке. История обработанных запросов будет храниться пять лет.

Напомним, 8 августа президент Владимир Путин подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно пребывают в стране или нарушили закон. Согласно документу, закон сокращает срок временного безвизового пребывания в России до 90 суток в течение года.

Кроме того, контролируемые лица теперь должны информировать МВД о том, где находятся, и объяснять, почему они не могут своевременно покинуть Россию. Подробнее о нововведениях читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
2
iigaza
6 минут
Весь реестр должен отбывать на историческую родину.
Абрикосов
38 минут
порядок нужен , а не реестр!!! Все эти отписки и неработающие законы оно конечно для освоения бюджета очень "полезно"... НО не в таком вопросе! Необходимы рабочие инструменты для борьбы с нелегальной миграцией!!!
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