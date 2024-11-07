На Московском рынке бесплатно выступят любительский хор Дома Радио и Attaque de Panique

9 ноября на Московском рынке (м. «Электросила») с полудня до девяти вечера будет проходить благотворительный фестиваль «Самое время жить» от Фонда борьбы с лейкемией. В программе фестиваля — программа от Pop-Up Театра, хора Дома Радио и Attaque de Panique, а также книжный маркет (участники — издательства Ad Marginem, «Поляндрия», «Альпина» и книжный магазин «Во весь голос»), лекторий и паблик-токи. Вход свободный. 0+

Лекторий будет работать в течение всего дня: спикер культурно-образовательного проекта BigCity.art Юлия Страйста-Бурлак расскажет о теме милосердия в искусстве, философ Макс Неаполитанский — о роли повествования в понимании себя и других, а команда Фонда борьбы с лейкемией проведет паблик-токи об осознанной благотворительности с психологом Натальей Керре и мифах о донорстве костного мозга. Подробное расписание и регистрация на сайте.