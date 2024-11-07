Блудницы на змие и пьяницы в лапах сатаны: Музей истории религии покажет русский нравоучительный лубок XVIII–XX веков

Выставка «Нравоучение в лицах» будет посвящена нравоучительным картинкам, которые должны были способствовать тому, чтобы верующий задумался о собственном несовершенстве и покаялся.

Нравоучительный лубок иллюстрирует противоборство пороков и добродетелей, преодоление соблазнов, напоминает о бренности земной жизни. Вы увидите грешников в геене огненной, скупцов, чахнущих над золотом, пьяниц в лапах сатаны, блудниц верхом на змие, непорочных дев и других персонажей. Всего на выставке будет порядка шестидесяти изображений конца XVIII — начала XX века. Многие предметы на выставке зрителям представят впервые.

В музее отмечают, что назидательная картинка была важным поджанром религиозного лубка. Такие вещи украшали дома крестьян и мелких чиновников, городской прислуги, покои духовенства, в XVIII столетии — провинциального дворянства. С долей условности можно сказать, что это была отечественная версия жанровых сюжетов «малых голландцев», ведь нравоучительный лубок тоже предполагал рассматривание и тщательное прочтение сюжета, был компактным и назидательным. Литературной основой назидательных сюжетов служили сборники изречений, притчи и их толкования, повести и духовные стихи, а со временем — и стихи русских поэтов.