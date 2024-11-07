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Афиша Plus Блудницы на змие и пьяницы в лапах сатаны: Музей истории религии покажет русский нравоучительный лубок XVIII–XX веков

Блудницы на змие и пьяницы в лапах сатаны: Музей истории религии покажет русский нравоучительный лубок XVIII–XX веков

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1 комментарий

Выставка «Нравоучение в лицах» будет посвящена нравоучительным картинкам, которые должны были способствовать тому, чтобы верующий задумался о собственном несовершенстве и покаялся.

Нравоучительный лубок иллюстрирует противоборство пороков и добродетелей, преодоление соблазнов, напоминает о бренности земной жизни. Вы увидите грешников в геене огненной, скупцов, чахнущих над золотом, пьяниц в лапах сатаны, блудниц верхом на змие, непорочных дев и других персонажей. Всего на выставке будет порядка шестидесяти изображений конца XVIII — начала XX века. Многие предметы на выставке зрителям представят впервые.

В музее отмечают, что назидательная картинка была важным поджанром религиозного лубка. Такие вещи украшали дома крестьян и мелких чиновников, городской прислуги, покои духовенства, в XVIII столетии — провинциального дворянства. С долей условности можно сказать, что это была отечественная версия жанровых сюжетов «малых голландцев», ведь нравоучительный лубок тоже предполагал рассматривание и тщательное прочтение сюжета, был компактным и назидательным. Литературной основой назидательных сюжетов служили сборники изречений, притчи и их толкования, повести и духовные стихи, а со временем — и стихи русских поэтов.

Эстетика нравоучительного лубка — это встреча, как его называют в музее, «всего арсенала древнерусского искусства», то есть книжной миниатюры, иконописи, церковной росписи, с приёмами западноевропейской гравюры. В середине XIX века появились лубки, рассчитанные на разные социальные слои, в том числе на городских мещан, а не только на условных «деревенских» людей. Изображения стали напоминать «грамотное» искусство, в них стало больше бытовых деталей.

Выставка «Нравоучение в лицах. Русская религиозно-назидательная картинка в собрании ГМИР» пройдёт в Музее истории религии с 7 ноября (открытие в 16.00) 2024 по 16 февраля 2025. 12+

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Комментарии
1
Rostik37
5 минут
А разве дядьки в платьях не бухают? Пьют и жрут - безбожно! У них пуза у всех от этого.
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