В Петербурге преподаватель медуниверситета раздавала зачеты за деньги. Суд вынес ей приговор

Доцент кафедры анатомии Педиатрического университета за деньги проставляла зачеты своим студентам. Ольга Смирнова признана виновной в получении взяток, а также в служебном подлоге. Выборгский районный суд запретил ей преподавать в течение 3 с половиной лет и назначил штраф. Подробности этой истории 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В феврале текущего года Смирнова поставила зачет студенту, а также внесла оценку в соответствующую ведомость за сдачу анатомии. При этом учащийся ничего преподавателю не сдавал. После того, как зачет был получен, студент через посредника передал Смирновой 15 тысяч рублей. Однако потратить деньги женщина не успела. Посредником в передаче взятки выступил участник оперативно-разыскных мероприятий. Преподавателя задержали.