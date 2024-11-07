Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-з.

 767мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге преподаватель медуниверситета раздавала зачеты за деньги. Суд вынес ей приговор

В Петербурге преподаватель медуниверситета раздавала зачеты за деньги. Суд вынес ей приговор

5 064
18 комментариев

Доцент кафедры анатомии Педиатрического университета за деньги проставляла зачеты своим студентам. Ольга Смирнова признана виновной в получении взяток, а также в служебном подлоге. Выборгский районный суд запретил ей преподавать в течение 3 с половиной лет и назначил штраф. Подробности этой истории 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В феврале текущего года Смирнова поставила зачет студенту, а также внесла оценку в соответствующую ведомость за сдачу анатомии. При этом учащийся ничего преподавателю не сдавал. После того, как зачет был получен, студент через посредника передал Смирновой 15 тысяч рублей. Однако потратить деньги женщина не успела. Посредником в передаче взятки выступил участник оперативно-разыскных мероприятий. Преподавателя задержали.

Позже выяснилось, что Ольга Смирнова таким же образом проставила зачеты еще семи студентам СПбГПМУ за сдачу анатомии. От посредника она получила за это 50 тысяч рублей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 650 000 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3,5 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Взятка Вуз
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
282222362
2 часа
А зачем врачам знать анатомию и прочее? На прием к врачу приходишь - в твою сторону не смотрит, давление не измеряет, только "какие жалобы" и на компьютере в форме из меню выбирает в соответствии с жалобами, компьютер выдает диагноз и рекомендации, остается только отправить на принтер и отпустить пациента. Врач больше ничего не говорит, по сути оператор компьютера. Так что достаточно сдать навыки работы на компьютере в ВУЗ-е.
282222362
2 часа
Я уже писал, как мне молодой врач в больнице промывание пазухи делал. У медсестры спрашивает, каким концом канюля в катетер вводится (она симметричная, это и ребенок заметит). И после прокола катетер удаляется, а канюля придерживается и остается в полости. Он катетер удаляет и канюля, оп, тоже вытянулась. "Сейчас ещё проколем", и так несколько раз, пока медсестра не возмутилась и сама не сделала. Это лечащий врач больницы, хирург, завотделением, между прочим.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00