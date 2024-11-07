Пассажир упал с платформы в метро Петербурга. Камера сняла почему

В Мариинской больнице ставят на ноги мужчину, упавшего на пути на пятой линии петербургского метро. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 7 ноября, его отвлёк телефон.
Несчастный случай произошёл на станции «Спортивная» накануне в начале четвёртого часа дня. На кадрах видно, как увлеченный телефоном пассажир подходит к краю платформы и шагает в пустоту.
Он упал на нерабочие пути, но крайне неудачно. По предварительным данным, 37-летнего мужчину госпитализировали с подозрением на переломы бедра, предплечья, носа, а также с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Состояние пациента оценивали как тяжёлое.
Сейчас пострадавший находится в Мариинской больнице. После падения он потерял сознание и плохо помнит, что этому предшествовало. Как рассказал «Фонтанке», накануне шёл из поликлиники, на метро нужно было проехать три станции. Телефон отвлёк, когда мужчина спускался с эскалатора. По его словам, пришло важное сообщение.
«Сказали, что у меня перелом в тазобедренной части и трещина. Говорят, что не очень проблемные», — уточнил мужчина.
Обновление:
В прокуратуре петербургского метрополитена призывают не игнорировать основные правила безопасности в общественном транспорте. В ведомстве напоминают, что метро — место, где нужно быть особенно внимательным.
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