Китайские автозапчасти подтянулись к оригиналам. Пока только по цене

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС







Затраты госкомпаний в Петербурге и Ленобласти на закупки автомобильных запчастей выросли в полтора раза. Момент ловят все, и особенно Китай.



Рост цен на автомобильные запчасти ощущают на себе не только автолюбители-частники. Суровые рыночные реалии ударили по карману госкорпораций. Как следует из аналитических данных сервиса Контур.Закупки, предоставленных «Фонтанке», с января по ноябрь 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сумма затрат на запчасти автомобилей, закупленных по 223-ФЗ (Закупки госкомпаний), выросла на 52 % — с 2,5 млрд до 3,8 млрд рублей.

Логично было бы предположить, что просто автопарк устаревает и требует большего количества запчастей. Однако, как уверяет эксперт сервиса Контур.Закупки Василий Данильчик, количество завершенных тендеров на запчасти даже уменьшилось: 339 закупок за первые десять месяцев текущего года против 349 за аналогичный период 2023-го.

В список заказчиков, размещающих такие тендеры, входят госкорпорации Газпром, Росатом, Лукойл, Роснефть, РЖД и другие. У госучреждений, закупки которых регулируются 44-ФЗ, рост расходов на запчасти даже близко не такой значительный (менее 1 %): с 615 млн рублей годом ранее до 619 млн рублей за 10 мес. текущего. Ну и самих опубликованных тендеров стало чуть больше — 801 против 780 год к году.

— Рост суммарных затрат на закупки автозапчастей связан с удорожанием иностранных комплектующих. Запчасти из-за рубежа поступают через параллельный импорт, что увеличивает издержки на их доставку до российских поставщиков. К тому же значительное влияние на удорожание оказал рост курса доллара и евро, — поясняет эксперт сервиса Контур.Закупки Василий Данильчик.

Ускорение темпов инфляции и нехватка кадров привели к росту цен на комплектующие и российских производителей, добавляет он.

Китай поднимает цены

Услуги автосервисов в Петербурге с прошлой осени выросли в цене в среднем на 34 %, в октябре рассказывали «Фонтанке» игроки рынка. СТО вынуждены повышать расценки, сталкиваясь с макроэкономическими факторами и конкретными экономическими — изменениями в рынке труда, расходах на аренду и коммунальные услуги.

И даже китайские запчасти, ставку на которые делают автомастерские из-за высокой стоимости оригиналов, ситуацию могут спасти не всегда. Да, за последние 9 месяцев Китай запчастями российский рынок буквально наводнил — в этом году их ввезли 60,2 тыс. тонн на 220,5 млн долларов. Для сравнения, с прошлого года показатели как в натуральном, так и в денежном выражении выросли втрое (было 21,2 тыс. тонн и 87,5 млн долларов). Но и ценник на автокомпоненты, поставляемые из Поднебесной, тоже растет. Причем нет разницы, идет ли речь о принадлежностях для легковых или грузовых автомобилей.

— Рынок перестроился. Было много известных брендов, хороших по качеству. Когда они стали уходить, Китай стал подтягиваться по цене до уровня оригинала. Сегодня китайский амортизатор можно купить за 8 тысяч рублей, года три назад столько стоили оригинальные брендовые запчасти, — говорят на СТО.

Как изменились цены на запчасти из Китая

1 из 2

Судя по данным китайской таможни, подушки безопасности, запчасти для глушителей, разнокалиберные резиновые шайбы за год подорожали в среднем на 1 доллар, рулевые колеса — аж на три. Казалось бы, ерунда, но счет по ним на китайской таможне ведут на килограммы, и в пересчете на номенклатуру (например, подушка безопасности водителя весит три кило, пассажира — все пять) имеем подорожание подушки сразу на 5 долларов. И это — закупочные цены, до конечного потребителя компоненты доходят куда более драгоценными. Очень сильно взлетело в цене автоматическое переключение передач для автомобилей типа гольфкаров — с 14,84 долларов за килограмм до 18,05. Радует, что такие машинки — не в массовом обиходе.

Детали для грузовых автомобилей и тяжелой спецтехники, которая, как правило, составляет автопарк добывающих и перевозящих грузы и людей госкорпораций, подорожали куда заметнее. Неведущие мосты стали дороже в среднем на 4 доллара за килограмм (к слову, у трактора Т-40 мост весит около 200 кило), рамы выросли в цене на 5 долларов, прочие аксессуары (какие именно, не уточняется) — больше чем на 12 долларов.

Ведущий и неведущий мосты с дифференциалом и деталями за год стали дороже на 62 доллара (в штуках), коробки передач - на 76 долларов за штуку.

Стоит отметить, что некоторые позиции за год стали дешевле. Например, коробки передач и детали для автобусов сбавили в цене в среднем 2 тысячи долларов за штуку: год назад стоили 5,7 тысячи, теперь — 3,6 тысячи долларов.

Обсудим года через три

Как объясняют автоэксперты, сегодня на российском рынке очень много китайских марок автозапчастей. Можно сказать, что именно Китай встречается чаще всего, если говорить об аналогах. Причем ассортимент покрывает большинство распространённых марок автомобилей. Но очевидно - чем дешевле запчасть, тем с большей долей вероятности она будет низкого качества, говорит технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

— Бывает очень разный оригинал и разные аналоги даже в одном сегменте. Иногда аналог и оригинал производятся на одном и том же заводе. Нередко можно столкнуться с такой историей: на коробке с запчастью указано, что бренд японский или немецкий, но страна производства — тот же Китай. Если очень обобщить эту гигантскую номенклатурную группу, то хорошие аналоги сопоставимы по срокам службы и качеству с оригиналом. Думаю, большинство автовладельцев даже не заметят разницы, если при ремонте будет использован качественный аналог, — объясняет Родионов.

Если говорить в целом о рынке, то качество китайских запчастей стало значительно лучше, чем 5-10 лет назад, отмечает он. Запчасти из категории мидл и премиум — достойного качества, добавляет он. Чем дешевле деталь — там скорее можно нарваться на халтуру.



Впрочем, говорят в автосервисах, сказать с уверенностью, что китайская запчасть прослужит столько же, сколько оригинал, можно будет лишь года через три, когда из практики их применения и отзывов клиентов сложится более полная и понятная картина.