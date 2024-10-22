Поставки из Китая в Россию в сентябре побили пятилетние рекорды

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС







Все разговоры о трудностях с платежами в Китай разбиваются о цифры статистики. Они говорят о том, что, как бы ни вставляли палки в колеса российским импортерам осторожные китайские банкиры, остановить все растущий объем товаров пока ничто не может.

Как следует из данных таможенной статистики Китая, которые изучила «Фонтанка», за минувший месяц из Поднебесной в РФ ввезли товаров на 11,14 млрд долларов, или на 1,07 триллиона в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу. Показатели августа не дотянули до этого рубежа 880 миллионов доллров, июля — 1,3 млрд. За 9 же месяцев товарооборот — 7,8 трлн рублей (или 82,01 млрд долларов), — почти сравнялся с прошлогодними итогами 10-месячной торговли, когда Россия закупилась в Китае на 8,1 трлн рублей, и, судя по всему, в конце года нас ждет очередной рекорд.

И за последние пять лет этот сентябрь стал для торговли между странами особенно выдающимся. Сейчас уже трудно в это поверить, но за минувшие годы товарооборот вырос почти в 2,5 раза — в далеком сентябре 2020 года Китай экспортировал лишь на 4,8 млрд долл. Впрочем, судя по тенденции прироста, год от года взаимоотношения двух стран становились все лучше, а объем вложенной в китайские товары валюты — все больше, возрастая на 1,2-1,7 млрд долларов ежегодно.

Любопытно наблюдать, как за пять лет изменился интерес РФ к китайским товарам. В 2020 году, например, ТОП-3 товаров занимали одежда из меха (250,3 млн долларов), беспроводные телефоны (203,9 млн долларов) и ноутбуки (145,4 млн долларов), а легковушек ввезли каких-то жалких 8 тысяч штук (на 61,8 млн долларов). Еще меньше купили грузовиков — 738 штук (!) на 20,9 млн долларов.

Сегодня же шубы никому не интересны — в этом сентябре на их долю пришлось всего 15 млн долларов, а все лидерские позиции захватили автомобили: только легковушек ввезли 121,6 тысячи на 1,77 млрд долларов, это в 14 раз больше, чем пять лет назад. На долю грузовиков пришлось 443 млн долларов, их было куплено 12,5 тыс. штук. Поток запчастей к ним тоже заметно вырос как в денежном, так и в натуральном выражении: с 87,5 до 220,5 млн долл., или с 21,2 до 60,2 тыс. тонн (в штуках, наверное, можно и вовсе со счета сбиться). Видовые приоритеты по части машин тоже трансформировались: если пять лет назад ТОП-2 (товаров в топе и было всего два) накрепко оккупировали универсалы (1951 шт. на 25,6 млн долл.) и седаны (1370 шт. на 14,55 млн долл.), то в этом сентябре в лидерах внедорожники (21 тыс. штук на 452,7 млн долл.), универсалам с двигателем 1,5 литра в денежном выражении досталась вторая позиция (402,7 млн долл., а в штуках они, конечно, рекордсмены — 23,2 тыс.), третью строчку заняли универсалы с литровым движком (27,4 тыс. штук на 288,6 млн долл.), на четвертой и пятой позициях седаны с двигателем на 1,5 и 2 л соответственно: закуплено на 241 и 169,6 млн долл., или 25,6 и 11,5 тыс. штук.

Любопытно, что без учета автомобильного (машины и запчасти) слагаемого, объем товарооборота из Китая в течение 2021 и 2022 гг. относительно предыдущих лет нарастал по миллиарду долл. в год, в 2023-м — лишь на 349 млн долл., и в минувшем сентябре снова приблизился к миллиарду (973 млн долл.).

Надо сказать, что цена на машины заметно подскочила. В сентябре этого года универсал в среднем обходился в 17,4 тыс. долл. и в 14,8 тыс. долл. седан на 1,5 л, тогда как пять лет назад они стоили лишь 13 и 10,4 тыс. долл. за штуку в среднем соответственно. Подорожали и грузовики: с 28,3 тыс. долл. до 35,4 тыс. долл. в среднем.

Интерес к китайским смартфонам все эти годы не опускался ниже отметки в 2 млн штук. Причем в начале исследуемого периода, в 2020 и 2021 году, как раз возле нее и держался. Однако в сентябре 2022 случился острый спрос, и их купили аж 2,8 млн штук на 299,5 млн долл. В 2023-м тяга к ним поубавилась почти на 600 тыс. штук, однако в этом сентябре они снова набирают популярность: куплено 2,5 млн трубок на 279,5 млн долл. А вот цена на них за пять лет не сильно изменилась — со 101,9 долл. до 113 за штуку (в среднем).

Китайские компьютеры почему-то перестали привлекать россиян, и объемы в натуральном выражении они заметно растеряли. Пять лет назад завезли 230,8 тыс. ноутбуков и 326,3 тыс. ПК (на 29,1 млн и 145,4 млн долл. соответственно). В этом же сентябре в РФ довольствовались лишь 182,5 тыс. ноутов и 259,9 тыс. ПК (на 27,7 млн и 116,6 млн долл. пришлось на каждую товарную группу). Причем цена на ПК почти не изменилась — были по 446 долл., стали по 449. Ноуты немного подорожали, со 126 долл. до 152.

Телевизоры, напротив, пошли в рост. Стартовав с 347,1 тыс. пять лет назад, в этом сентябре они дошли до объемов в 431,3 тыс. штук (с 37,8 млн до 92,7 млн долл.). В «коронавирусном» 2021 году их стали резко меньше привозить (было куплено всего 100 тыс. штук), но потом, судя по всему, поток восстановился. Техника с тех пор заметно поднялась в цене. Забудьте про 109 долл. за движущуюся картинку в ящике, как было когда-то, теперь телеки стоят вдвое дороже, по 215 долларов в среднем.

С российским импортом в Китай в этом году грустнее, чем в прошлом. Сентябрьские поставки просели год к году на 1,1 млрд долл. (было 11,7, стало 10,6). В целом за 9 мес.РФ ввезла в Поднебесную товаров на 6,4 триллиона рублей (в долларах это на 66,8 миллиарда), и очевидно, что прошлогодних показателей вряд ли удастся достичь: за 10 мес. 2023-го Россия отправила в Китай товаров на 9,54 триллиона рублей. Изменились и товарные предпочтения. Если годом ранее мы продавали Китаю полезные ископаемые, нефть, топливо, пиломатериалы, немного рыбы и рапсового масла, то сегодня в ТОП-5 (в денежном эквиваленте) вошли необработанный алюминий (на 16,6 млрд долл.), медные рафинированные катоды (на 8,7 млрд долл.), нефтяные масла из битума (4,7 млрд долл.), необработанный палладий (3,9 млрд долл.) и медный лом (3,5 млрд долл.).