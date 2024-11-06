Сход с рельсов 22 вагонов с углем под Уфой стал уголовным делом о диверсии

В Уфе возбудили уголовное дело о диверсии после схода с рельсов 22 вагонов с углем. Подозреваемого в преступлении 31-летнего жителя Ставропольского края задержали, сообщает «Коммерсантъ» в среду, 6 ноября.

ЧП произошло 3 ноября. В районе деревни Бурцево с рельсов сошел грузовой состав с углем, идущий по маршруту Курган — Саратов. По данным следствия, сход вагонов случился из-за взрыва. Для этого исполнитель использовал бризантное взрывчатое вещество. Предположительно, взрывчатка находилась под люком одного из вагонов.

Всего в составе было 74 вагона. Последствия взрыва устраняли 44 спасателя. Никто из людей не пострадал. Подозреваемого искали два дня.