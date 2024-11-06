Взгляд «Юноны» на Юпитер. NASA представило самые качественные фотографии газового гиганта в истории

Космический аппарат NASA Juno («Юнона») передал на Землю самые четкие изображения Юпитера за всю историю. Снимки были опубликованы 6 ноября на сайте миссии. Они были сделаны во время сближения с планетой 23 октября.

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Juno находится на орбите Юпитера с 2016 года. Цель миссии, которая должна завершиться осенью 2025 года, — понять происхождение и эволюцию газового гиганта.

В 2021 году Juno передал на Землю новые снимки Юпитера и его спутника Ио. На них видны облака, штормы Юпитера с высоты 4200 км. Также NASA запустило аппарат Europa Clipper для поиска жизни на спутнике Юпитера — Европе.