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Общество «Приостановить», нельзя уволить. Минтруд РФ предложил продлить право менять работу при простое на производстве

«Приостановить», нельзя уволить. Минтруд РФ предложил продлить право менять работу при простое на производстве

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4 комментария

Минтруд РФ предложил сохранить в 2025 году за работниками право переводиться к другому работодателю с сохранением рабочего места в случае приостановки производства, сообщает «Интерфакс» 5 октября.

Министерство представило соответствующий проект правительства на общественное обсуждение. Если его примут, работники предприятий в простое по направлению службы занятости смогут переводиться к другим работодателям. Причем действие трудового договора по прежнему месту работы в этих случаях не прекращается, а приостанавливается.

Так, на время трудоустройства за сотрудником сохраняется прежнее рабочее место и не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что в условиях большой востребованности специалистов в различных отраслях рынку труда нужны гибкие решения, а как раз временный перевод работников к другому работодателю — это одно из них, передает его слова ТАСС.

Впервые правительство разрешило бизнесу на время приостановки производства переводить своих сотрудников к другим работодателям в апреле 2022 года — в качестве антикризисной меры, чтобы сохранить рабочие места и снизить финансовую нагрузку на работодателя. Тогда в режиме простоя в Петербурге находились 16,2 тысячи сотрудника 67 предприятий.

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Комментарии
4
Отец Родной
21 минута
Минтруд РФ планирует приостановку производств?
Сила в Правде!!
35 минут
падение будет громким! хе-хе.
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