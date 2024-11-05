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Афиша Plus Куда пойдем сегодня На «Ленфильме» открылась «выставка-путеводитель» по мистическим и шпионским тайнам города

На «Ленфильме» открылась «выставка-путеводитель» по мистическим и шпионским тайнам города

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Проект «Мистическiй Кино-Петербургъ» основан на пяти кинокартинах, созданных на киностудии с 1982 по 1991 год. Среди них — «Пиковая дама» Игоря Масленникова, «Господин оформитель» Олега Тепцова, «Пьющие кровь» Евгения Татарского.

В каждом из фильмов, которые легли в основу выставки, действие происходит в Петербурге. Создатели уверяют, что работают не в русле бренда «мистического Петербурга», а лишь подчёркивают целостный образ, который проявился в изобразительном искусстве и кино.

Образ этот возник в фильмах, созданных в позднем СССР: будущее, которое ещё недавно было более чем предсказуемым (кому-то это нравилось, кому-то нет), стало зыбким и тревожным, и, по версии создателей выставки, в такие периоды в нашей стране традиционно усиливаются эсхатологические ожидания. Как «знаки» люди воспринимали войну в Афганистане, смерть Брежнева, перестройку, аварию на Чернобыльской АЭС, вспышку ВИЧ-инфекции в Элисте.

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Духовные и художественные поиски 80-х во многом были обращены к Серебряному веку, и тут как тут образ Петербурга из текстов Александра Блока и Андрея Белого. В «Жертве для императора» Розы Орынбасаровой действие происходит в Петербурге времён русско-японской войны, которая привела к революции 1905 года. «Господин оформитель» и «Первая встреча, последняя встреча» Виталия Мельникова рассказывают о событиях в канун Первой мировой.

Создатели выставки видят один из главных признаков «мистического Петербурга» на экране в колебании, которое испытывает зритель, не понимая точно, что происходит. «Неявная фантастика» создаёт образ реальности, «пронизанной сигналами инобытия». Кураторы проекта — арт-группа «Doping Pong», Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, которые работали над выставкой, посвящённой Виктору Цою в московском «Манеже».

Выставка «Мистическiй Кино-Петербургъ» пройдёт на киностудии «Ленфильм» с 5 ноября 2024 года по март 2025-го. 16+

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