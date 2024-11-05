В Израиле на протесты из-за отставки министра обороны вышли десятки тысяч. Полиция возводит баррикады возле резиденции Нетаньяху

В Израиле начались протесты из-за отставки министра обороны Йова Галанта: сотни несогласных с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить главу военного ведомства в отставку начали собираться в Тель-Авиве.

По информации The Times of Israel, протестующие блокируют движение на шоссе Аялон и разжигают огонь, а полиция возводит баррикады возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

К настоящему моменту еще около тысячи человек собралось в Иерусалиме, сотни в Хайфе, еще около 70 демонстрантов вышли в городе Беэр-Шева.

Среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в политических играх и в том, что он подвергает опасности их близких.

В 22:49 мск The Times of Israel сообщило, что протесты охватили всю страну, а на улицы вышли уже десятки тысяч человек. Сообщается о протестах в Хайфе, Нетании и Беэр-Шеве, а также на перекрестках по всей стране, в дополнение к крупным демонстрациям в Тель-Авиве и Иерусалиме. Десятки людей также протестуют в Нагарии и других населенных пунктах на севере Израиля, несмотря на указания Командования тыла ограничить публичные собрания на фоне постоянных ракетных обстрелов со стороны Ливана.

Об увольнении министра обороны Израиля Йова Галанта стало известно сегодня вечером. Нетаньяху объявил, что принял решение назначить министра иностранных дел Исраэля Каца на эту должность.