Главу «Биотэка» освободили из СИЗО по болезни. В январе его приговорили к 11 годам колонии

Преображенский суд Москвы освободил главу фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля от отбывания оставшейся части наказания — 7 лет и 4 месяцев лишения свободы. Экс-сенатор выйдет на свободу из-за тяжелого состояния здоровья, сообщает ТАСС 5 ноября.

Адвокат Шпигеля Олег Сорокин рассказал, что представители надзорного ведомства признали, что у подсудимого есть заболевания, которые не позволяют ему отбывать наказание в колонии. Сам Борис Шпигель ранее неоднократно заявлял о своих тяжелых хронических заболеваниях. По этой причине в заседаниях суда он участвовал по видеосвязи – из СИЗО. На одном из них Шпигелю стало плохо, подсудимому потребовалась госпитализация.

К делу были приобщены поручительства дочери, племянницы и помощника Шпигеля, которые заявили, что смогут обеспечить ему круглосуточный уход. Суд также принял к сведению договоры с двумя врачами, которые обязуются посменно находиться со Шпигелем, сообщает РИА Новости.

В январе 2024 года Измайловский суд приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взятки губернатору Пензенской области. Сам Шпигель рассказал, что считает свое дело «полностью политическим» и инспирированным ФСБ — мол, дело не в губернаторе, а в желании «подмять» его бизнес.

Напомним, что бизнесмен подарил губернатору часы Breguet за 5 млн рублей. Дорогой подарок Шпигель объяснил тем, что ранее глава региона вручил ему корзину с фруктами, и ему “стало неудобно” оставаться без ответного презента. Так что бизнесмен послал Белозерцеву часы из своей коллекции.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей, днём позже суд отправил его под арест на два месяца. При обыске у него обнаружили около 500 млн рублей наличными. Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия 23 марта.

Обвинения в даче взяток и посредничестве в передаче взяток Белозерцеву предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору дочернего ОАО «Фармация» Антону Колоскову, водителю представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадию Маркову и заместителю директора представительства Федору Федотову. «Фонтанка» рассказывала, как компания «Биотэк» связана с Петербургом. Фирма в том числе выиграла 18 госконтрактов на поставку противовирусных лекарств в поликлиники, родильный дом и больницы Петербурга на сумму 50,2 млн рублей.