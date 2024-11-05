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Общество Замгендиректора УВО Минтранса Алексея Борисова арестовали в Тульской области по делу о взятке

Замгендиректора УВО Минтранса Алексея Борисова арестовали в Тульской области по делу о взятке

1 079
2 комментария

Заместителя генерального директора Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки. Об этом 5 ноября сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, с 2014-го по 2021 год Борисов, занимавший высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах организации.

Высокопоставленный чиновник, взяткодатель и посредник задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления. Всех троих арестовали.

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Комментарии
2
михаил.ру
7 минут
опять Зама взяли!!! главарь не при делах
chip1
12 минут
Депутат бездельники и покрыватели подобных персонажей, в противном случае давно нужно ввести критерий особо крупного вреда, все что выше 1 млн руб - полная конфискация и в трудовую колонию минимум от 5 лет на каждый десяток, за 70 млн - 35 лет! Проворовали же все, перед соседями стыдно!
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