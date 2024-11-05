Замгендиректора УВО Минтранса Алексея Борисова арестовали в Тульской области по делу о взятке

Заместителя генерального директора Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки. Об этом 5 ноября сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, с 2014-го по 2021 год Борисов, занимавший высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах организации.

Высокопоставленный чиновник, взяткодатель и посредник задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении коррупционного преступления. Всех троих арестовали.