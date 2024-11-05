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Город Пешеходный переход через Пулковское шоссе напротив ЖК «Зеленый квартал» и «Югтаун» построят к концу 2025 года

Пешеходный переход через Пулковское шоссе напротив ЖК «Зеленый квартал» и «Югтаун» построят к концу 2025 года

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1 комментарий

Смольный выдал градостроительные планы участков на Пулковском шоссе напротив жилых комплексов «Зеленый квартал» и «Югтаун» для строительства надземного пешеходного перехода. Информация об этом появилась на сайте комитета по градостроительству. В пресс-службе Setl Group «Фонтанке» 5 ноября рассказали, что строительство предварительно планируется завершить в конце 2025 года.

Формально участки имеют адреса: Пулковское шоссе, участки 25 и 30. Они располагаются напротив дома № 3 по улице Георгия Гречко (ЖК «Зеленый квартал») и дома № 6, корпус 3 по улице Нины Петровой (ЖК «Югтаун»).

В отсутствие пешеходного перехода жители жилых комплексов проделывают путь в 1,5-2 км либо до подземной «зебры» у входа в парк Пулковской обсерватории, либо до наземной — в Кокколево. «Фонтанка» рассказывала о трудностях местных школьников.

Холдинг Setl Group, который возводит ЖК «Зеленый квартал», занимается проектированием и строительством надземного перехода.

Выдача градплана участка — один из первых этапов реализации проекта строительства или реконструкции, хотя сама по себе выдача этого документа не означает разрешение на строительство. Градплан содержит всю информацию о конкретном земельном участке, в частности, о его назначении, видах использования, разрешенных объемах и плотности застройки.

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Комментарии
1
Zloi_prohozhiy
26 минут
ПП, конечно, хорошо, но на машине крюк до Волхонского шоссе делать для разворота так себе удовольствие.
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