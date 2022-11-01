Свист машин и узкая дорожка. На юге Петербурга ученикам приходится «гулять» до школы вдоль шоссе

Почти полчаса тратит юная жительница Петербурга в будние дни, чтобы добраться до школы. Преодолевать расстояние приходится пешком по полоске асфальта. Рядом — шоссе, где со свистом проезжают машины.

О «путешествиях» дочери «Фонтанке» 1 ноября рассказала читательница Татьяна. Девочка-подросток учится в школе № 353, которая размещена в нескольких зданиях. Одно находится на Пулковском шоссе, 88, другое — в самом сердце ЖК «Зелёный квартал», на Пулковском шоссе, 71. Филиал открыли в этом году.

«Расписание составлено так, что некоторые занятия проходят в первом здании, а некоторые — во втором. И не только в нашем классе так. <...> Попасть в новую школу без проблем могут только жители «Зелёного квартала», другим детям приходится идти вдоль шоссе, другого пути нет», — добавила горожанка.



По её словам, рейсовые автобусы у ЖК не останавливаются: шагать до школы приходится либо от остановки «Пулковская обсерватория», либо от следующей за ней — «Цветочный питомник». Расстояние до учебного заведения в обоих случаях составит примерно полтора километра.

