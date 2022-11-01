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    Свист машин и узкая дорожка. На юге Петербурга ученикам приходится «гулять» до школы вдоль шоссе

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    1 комментарий

    Почти полчаса тратит юная жительница Петербурга в будние дни, чтобы добраться до школы. Преодолевать расстояние приходится пешком по полоске асфальта. Рядом — шоссе, где со свистом проезжают машины.

    О «путешествиях» дочери «Фонтанке» 1 ноября рассказала читательница Татьяна. Девочка-подросток учится в школе № 353, которая размещена в нескольких зданиях. Одно находится на Пулковском шоссе, 88, другое — в самом сердце ЖК «Зелёный квартал», на Пулковском шоссе, 71. Филиал открыли в этом году.

    «Расписание составлено так, что некоторые занятия проходят в первом здании, а некоторые — во втором. И не только в нашем классе так. <...> Попасть в новую школу без проблем могут только жители «Зелёного квартала», другим детям приходится идти вдоль шоссе, другого пути нет», — добавила горожанка.

    По её словам, рейсовые автобусы у ЖК не останавливаются: шагать до школы приходится либо от остановки «Пулковская обсерватория», либо от следующей за ней — «Цветочный питомник». Расстояние до учебного заведения в обоих случаях составит примерно полтора километра.

    На вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, почему такая проблема существует, в пресс-службе застройщика, компании Setl Group, ответили так: «В настоящий момент застройщик осуществляет регистрацию права собственности на автодороги, после чего планирует приступить к процессу передачи автодорог в собственность городу Санкт-Петербургу. Завершить передачу автодорог городу застройщик планирует ориентировочно в 2023 году».

    Соответственно, ожидать появления там новых удобных маршрутов также стоит не раньше чем в следующем году.

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    Комментарии 1

    Иван Таранов01 Ноя 2022 в 19:29
    Потому что Сетл делает инфраструктуру у ЖК только на рендерах на старте продаж! Ни разу Сетл не позаботился об удобных или красивых тротуарах рядом со сдаваемыми ими объектами.
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