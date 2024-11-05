В квартире на Пискаревском задержали двух наркоторговцев. Они фасовали порошок и растения

Сотрудники полиции с поличным задержали двух наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 5 ноября.
Подозреваемых задержали поочередно. Первого остановили у дома 9/3 по Пискаревскому проспекту. При досмотре у 31-летнего мужчины изъяли килограммовый пакет с 10 плитками вещества коричневого цвета. Экспертиза подтвердила: изъятое — гашиш. Официально горожанин нигде не работает.
В квартире, из которой вышел подозреваемый, был задержан его 26-летний ранее судимый подельник. Он снимал жилье для хранения и фасовки наркотиков, внутри нашли 12 пакетов с мефедроном массой более 1,5 килограмма, пакет с гашишем и полукилограммовый пакет с марихуаной, электронные весы и упаковочный материал. Все изъятое также направлено на экспертизу.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотиков (228 УК). Подозреваемые задержаны, устанавливаются их соучастники.
Еще одну крупную партию наркотиков обнаружили недавно в квартире безработной из Гатчины. Запрещенные вещества она хранила в мебели.
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