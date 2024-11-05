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Происшествия В квартире на Пискаревском задержали двух наркоторговцев. Они фасовали порошок и растения

В квартире на Пискаревском задержали двух наркоторговцев. Они фасовали порошок и растения

2 184
2 комментария

Сотрудники полиции с поличным задержали двух наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 5 ноября.

Подозреваемых задержали поочередно. Первого остановили у дома 9/3 по Пискаревскому проспекту. При досмотре у 31-летнего мужчины изъяли килограммовый пакет с 10 плитками вещества коричневого цвета. Экспертиза подтвердила: изъятое — гашиш. Официально горожанин нигде не работает.

В квартире, из которой вышел подозреваемый, был задержан его 26-летний ранее судимый подельник. Он снимал жилье для хранения и фасовки наркотиков, внутри нашли 12 пакетов с мефедроном массой более 1,5 килограмма, пакет с гашишем и полукилограммовый пакет с марихуаной, электронные весы и упаковочный материал. Все изъятое также направлено на экспертизу.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотиков (228 УК). Подозреваемые задержаны, устанавливаются их соучастники.

Еще одну крупную партию наркотиков обнаружили недавно в квартире безработной из Гатчины. Запрещенные вещества она хранила в мебели.

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Комментарии
2
280206998
1 час
Какой он горожанин?
Гость
57 минут
Теперь на районе будут проблемы с поставками.....
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