В квартире безработной из Гатчины нашли крупную партию наркотиков

Сотрудники полиции пришли с обысками в квартиру 35-летней жительницы Гатчины, у которой в мебели хранилось порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что в трех пакетиках был синтетический наркотик весом 121,32 грамма, об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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Содержимое еще 18 пакетиков еще предстоит проверить. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Женщина была задержана и помещена в изолятор.