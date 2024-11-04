«Отросток, ушел!» Петербуржцы переругались и подрались в очереди на фестиваль света

Фестиваль «Чудо света» в свой последний вечер собрал сотни людей в очереди на подходах к Петропавловской крепости. Однако в очереди на просмотр инсталляций не у всех выдерживали нервы.

«Две очереди с двух сторон сходятся в одну, те и другие считают, что вторые лезут без очереди, поэтому и с той и с другой стороны многие идут до места слияния. В итоге имеем „народное единение“», — поделился с «Фонтанкой» читатель Владимир, ставший свидетелем некрасивого выяснения отношений между зрителями культурного мероприятия.

Впрочем, уже через 40 минут после открытия, по свидетельствам очевидцев, оставшаяся очередь шла цивилизованно и довольно быстро.

«Еле прорвались», — пишут в соцсетях те, кто уже попал на Заячий остров и сделал первые снимки. Другие измеряют очередь в метрах — у кого-то получилось 200. «Восторг!» — оценивают результаты похода третьи. А кто-то отмечает, что каждому «стоит окунуться в эту атмосферу и на несколько часов полюбоваться красотой, порадоваться и побыть детьми, ведь мы все дети».

Как и в прошлые годы, посетителей запускают партиями, напоминая, что необязательно приходить к началу: сеансы идут циклично с 19:00 до 22:00, и те, кто придет в 21:30, увидят ровно то же, что и те, кто пришел к 19:00. Фестиваль проводится с 2 по 4 ноября, для зрителей подготовлено полтора десятка локаций со световыми инсталляциями.