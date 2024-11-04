Квадроцикл, кража, курицы. Полиция разбирается с ночными приключениями петербуржца рядом с птицефабрикой

«Увлекательную» ночь в поселке Коробицыно провел 37-летний житель Петербурга. Он начал с поездки на квадроцикле, а закончил заявлением о том, что его обворовали охранники птицефабрики.

По данным «Фонтанки», около девяти часов вечера накануне мужчина на квадроцикле в ста метрах от таблички с названием поселка «Коробицыно» столкнулся с «Нивой». Несколько человек позвонили в полицию и сообщили, что водитель был пьян и скрылся с места ДТП.

Судя по всему, убежище квадроциклист попытался найти на территории птицефабрики, потому что оттуда тоже позвонили в 112 и рассказали, что к ним заехал пьяный мужчина на квадроцикле, снес ворота и лезет драться. Охрана себя в обиду не дала, любителя экстремального времяпрепровождения задержали до приезда сотрудников полиции.

Тем временем на базе отдыха неподалеку тревожилась сожительница квадроциклиста. И она тоже позвонила в полицию с кратким пересказом того, что смогла узнать от возлюбленного, — он заблудился в лесу, два часа не может выбраться и сломал ногу.

Под утро в полицию снова звонили из Коробицыно. На этот раз сам 37-летний водитель. По его версии, после ДТП охранники применили к нему силу, затащили в машину и отвезли в какое-то помещение. Более того, злодеи украли у него кошелек, в котором было 57 тысяч рублей и банковские карты.

Как говорится, проводится проверка.